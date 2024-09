Pamiętacie "Froga" szalejącego BMW M3? Warszawski sąd wydał za nim list gończy

Robert Nogal posługujący się pseudonimem "Frog" jest poszukiwany przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek. Mężczyzna został skazany na pół roku pozbawienia wolności, ale nie stawił się do odbycia kary. Z tego powodu za przestępcą wystawiony został list gończy. "Frog" został skazany za przestępstwo z art. 244 kk - przepis ten mówi o niestosowaniu się do orzeczonych środków karnych.

Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu "Froga"

Funkcjonariusze wydali apel do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KP Warszawa Targówek w siedzibie jednostki przy ul. Chodeckiej 3/5, a także pod numerem tel. 47 723 86 69, 47 723 87 50 lub z najbliższą jednostką. Informacje można też przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kp-targowek.poszukiwani@ksp.policja.gov.pl. Jak informują policjanci, zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).

Ostatnim adresem zamieszkania 34-letniego mężczyzny była ul. Suwalska na warszawskim Targówku, dlatego tamtejsi kryminalni zajmują się jego poszukiwaniem. Policjanci nie wykluczają, że mężczyzna ukrywa się za granicą, jak już bywało w przeszłości.

Był już ścigany listem gończym

Robert Nogal był już poszukiwany przez policję listem gończym. Mężczyzna nie stawił się do odbycia kary, na którą prawomocnie skazano go w styczniu 2020 roku. Wówczas czekała go kata 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 180a kk, czyli za jazdę samochodem po cofnięciu uprawnień. W styczniu 2022 r. "Frog" został zatrzymany w Londynie. Nie trafił jednak do więzienia, ponieważ kilka dni wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uniewinnił Roberta Nogala w sprawie niebezpiecznej jazdy po Warszawie i pod Kielcami.

"Frog" zasłynął szaleńczą jazdą po Warszawie

W 2014 roku do sieci trafiło nagranie, które stało się źródłem popularności Roberta Nogala. Film dokumentujący niebezpieczną jazdę białym BMW M3 E92 po ulicach Warszawy, pełną wykroczeń w ruchu drogowym, zbulwersował opinię publiczną. Mężczyzna pędząc na złamanie karku przemierzał Dolinkę Służewiecką, Sadybę, Powiśle, Wał Miedzeszyński i trasę Mostu Siekierkowskiego. Ścigał się z motocyklami, pędził slalomem między innymi samochodami i uczestnikami ruchu, przejeżdżał na czerwonym świetle. Gdy sprawą zainteresowały się media, na jaw wyszło, że nie był to pierwszy ani jedyny drogowy wybryk Froga. Robert Nogal już wtedy miał na koncie podobne popisy, w tym ucieczkę przed policjantami w województwie świętokrzyskim. Pirat drogowy długo był nieuchwytny dla organów ścigania. W tym czasie w sieci drwił z bezradności policji i publikował kolejne filmy.