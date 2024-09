Do 2033 roku w Polsce ma powstać 8000 km dróg szybkiego ruchu, w tym 2100 km autostrad. Obecnie w realizacji jest 1600 km nowych tras. GDDKiA podkreśla, że budowa nowych dróg pozostaje istotna, jednak już od przyszłego roku główny nacisk będzie kładziony na utrzymanie już istniejącej infrastruktury.

REKLAMA

Decyzja o zwiększeniu nakładów na remonty wynika z faktu, że Polska zbliża się do momentu, gdy sieć dróg szybkiego ruchu będzie w większości ukończona. Na 2023 rok niemal 90 proc. dróg krajowych nie wymaga remontów, a jedynie 9 proc. kwalifikuje się do napraw. GDDKiA planuje w najbliższej dekadzie skoncentrować się na konserwacji i modernizacji istniejących dróg, które z czasem ulegają zużyciu.

Nowy priorytet - stan techniczny dróg

Według raportu GDDKiA, na koniec 2023 roku 84 proc. dróg krajowych było w stanie niewymagającym napraw. Remonty i przebudowy prowadzono na zaledwie 1,1 proc. długości dróg. W porównaniu do danych z początku XXI wieku stan dróg w Polsce wyraźnie się poprawił. W 2001 roku tylko 66 proc. dróg krajowych nie wymagało remontów.

GDDKiA zaznacza, że osiągnięcie stanu, w którym 100 proc. dróg będzie w idealnym stanie, jest niemożliwe z powodu naturalnego zużycia. Nawet nowo wybudowane odcinki wymagają regularnej konserwacji, co sprawia, że budżet na utrzymanie musi być regularnie zwiększany.

Regularne remonty to konieczność

Zarówno nawierzchnie asfaltowe, jak i betonowe, mają około 30-letni okres trwałości, ale wymagają remontów. Nawierzchnie asfaltowe muszą być odnawiane co 12-15 lat, a betonowe naprawiane w zakresie pękniętych płyt i szczelin dylatacyjnych. Regularne remonty są kluczowe dla utrzymania infrastruktury w dobrym stanie.

GDDKiA podkreśla, że przeniesienie nacisku na modernizację istniejących dróg ma na celu poprawę bezpieczeństwa. Lepszy stan nawierzchni zmniejsza ryzyko wypadków, szczególnie na trasach o dużym natężeniu ruchu. Modernizacja obejmuje także infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

Zobacz wideo

Nowa strategia na przyszłość

Jak zapowiada GDDKiA, zwiększenie budżetu na utrzymanie dróg do 3 mld zł ma być stałym trendem w nadchodzących latach. Chociaż budowa nowych dróg będzie kontynuowana, główny nacisk położony zostanie na modernizację istniejącej sieci.

"Budowa nowych dróg to jedno, ale musimy dbać o to, co już zostało zbudowane. Dlatego przeniesienie ciężaru inwestycji na modernizację istniejącej sieci jest krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce" - poinformowała GDDKiA.