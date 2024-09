Wielu kierowców skarży się na rutynowe kontrole podczas podróży samochodem. Zabierają czas i kosztują sporo nerwów, nawet jeśli nie mamy sobie nic do zarzucenia. W teorii taka kontrola nie jest możliwa, ale praktyka pokazuje, że powód do zatrzymania zawsze się znajdzie.

Czy policjant ma prawo do rutynowej kontroli? Niby nie, ale jednak tak. W tej kwestii prawo nie jest jednoznaczne

"Dzień dobry, rutynowa kontrola" - te słowa słyszało wielu kierowców, ale czy policjanci rzeczywiście mogą zatrzymać pojazd bez powodu? W art. 129 ust. 2. prawa o ruchu drogowym znajdziemy informację o tym, co może wykonać policjant podczas kontroli drogowej.

kontrola drogowa/policja Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

Działania, jakie może podjąć funkcjonariusz, to między innymi wylegitymowanie kierowcy, weryfikacja danych o pojeździe, weryfikacja danych o kierującym, sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia czy stanu technicznego pojazdu. A więc tylko teoretycznie drogówka nie może zatrzymać nas do kontroli drogowej bez powodu. Przepisy dają funkcjonariuszom furtkę, by zatrzymali samochód np. w celu sprawdzenia dokumentów. Pamiętajmy jednak, że w takiej sytuacji przyczynę zatrzymania policjant musi przedstawić, zanim przejdzie do kontroli.

Jak zachować się podczas rutynowej kontroli pojazdu? Oto co należy zrobić

Jak czytamy na stronie cieszyńskiej policji, podczas kontroli drogowej należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, otworzyć okno i trzymać dłonie na kierownicy. Nie wolno wysiadać z pojazdu, ani usiłować odjechać, bo konsekwencje takiego zachowania z pewnością nie będą przyjemne. Kiedy funkcjonariusz poda powód zatrzymania, poprosi o dokumenty, a potem uda się do radiowozu, aby sprawdzić ich ważność. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.