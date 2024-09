Kierowcy autokarów z problemami. Mandaty sypały się jak konfetti, a to dopiero początek

Inspektorzy podsumowali działania prowadzone w ramach akcji o nazwie "Bezpieczny Autokar – wakacje 2024". Podczas wakacji funkcjonariusze ITD w całej Polsce skontrolowali w sumie 2419 autokarów, z czego 1872 należało do przewoźników krajowych, a 547 do zagranicznych. Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość pojazdów była w dobrym stanie technicznym, a kierowcy byli trzeźwi i wypoczęci.

Jeden kierowca pod wpływem alkoholu

Odnotowano tylko jeden przypadek, kiedy kierujący autokarem był pod wpływem alkoholu, co dla zatrzymanego teraz oznacza surowe konsekwencje. Kierowcą tym był obywatel Ukrainy jadący pojazdem należącym do ukraińskiego przewoźnika. Mężczyzna miał 0,36 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi kontrolując kierowców poza trzeźwością sprawdzali także czas ich pracy oraz uprawnienia.

21 zakazów dalszej jazdy

W przyglądaniu się stanowi technicznemu pojazdów funkcjonariuszom pomagała m.in. mobilna stacja diagnostyczna, która pozwala przeprowadzić w warunkach drogowych bardzo szczegółowe kontrole. W trakcie działań w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami 21 pojazdów (18 należących do przewoźników krajowych, 3 do zagranicznych) z uwagi na usterki zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym nie zostało dopuszczonych do dalszej jazdy. Jak informują inspektorzy, w autokarach stwierdzono m.in. nieprawidłowe działanie układu hamulcowego, kierowniczego, nadmiernie zużyte opony czy też wycieki płynów eksploatacyjnych. W jednym z autokarów nie działały natomiast światła hamowania.

99 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego – zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego zakończyło się 99 kontroli (86 pojazdów przewoźników krajowych, 13 przewoźników zagranicznych). Inspektorzy łącznie nałożyli na kierowców 746 mandatów karnych, z czego w 435 przypadkach kary dotyczyły przewoźników z zagranicy. Wszczęto również 294 postępowania administracyjne (158 wobec przewoźników krajowych i 136 wobec zagranicznych).