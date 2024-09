Adam Małysz to legenda polskich skoczni narciarskich. Sportowiec z Wisły ma na swoim koncie m.in. cztery Kryształowe Kule za wygranie Pucharu Świata oraz sześć medali mistrzostw świata. Na sukces pracował długimi latami i teraz odcina kupony. Przez ostatnie lata wielokrotnie zmieniał auta. Ostatnio widziany był w luksusowym SUV-ie.

Zobacz wideo Adam Małysz i jego potężny samochód! Ależ maszyna

Jakim autem jeździ Adam Małysz? Pokazał się w nowym modelu Audi

Adam Małysz zaliczył swój debiut jako współprowadzący w "Dzień Dobry TVN". W tymczasowej roli zmierzył się z rozmaitymi wyzwaniami. Jego przygoda dobiegła końca po tygodniu. Jak podaje Pudelek.pl, paparazzi przyłapali 46-latka, gdy odjeżdżał spod studia "Dzień dobry TVN" w pomarańczowym Audi.

Jak się okazuje, jest to model RS Q8, którego ceny zaczynają się od nie bagatela kwoty 700 tysięcy złotych. Charakteryzuje się drapieżną stylistyką nadwozia i wnętrza. Według technicznych parametrów przyspieszenie do 100 km/h zajmuje mu jedynie 3,8 s. W przypadku 200 km/h jest to 13,7 s. Maksymalny moment obrotowy to 800 Nm. Dynamikę jazdy zapewnia napęd na cztery koła quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym.

Nowe samochody Adama Małysza. Po Mercedesie przyszedł czas na Audi

Adam Małysz po długiej współpracy z Mercedesem został ambasadorem konkurencyjnej marki i twarzą grupy dilerskiej Krotoski. Legendarny skoczek jeździ teraz samochodami marki Audi. Pierwszym modelem, który odebrał w ramach współpracy było najnowsze Audi S8. Ceny flagowego auta niemieckiej marki w topowej wersji silnikowej zaczynają się od 630 tys. złotych. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.