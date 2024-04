Przycisk, który może zmienić komfort jazdy. Czy wiesz, jak go poprawnie używać?

Najczęstszą konfiguracją jeśli chodzi o tryby jazdy w aucie, są to: Comfort, Eco i Sport. W przypadku samochodów terenowych oraz SUV-ów często można spotkać tryb Off-road, który dostosowuje pojazd do jazdy w trudnym terenie. To właśnie ich użycie pozwala na dostosowanie charakterystyki jazdy auta do panujących warunków, czy preferencji danego kierowcy. Mogą znacznie zmienić komfort jazdy, o ile wiemy oczywiście, jak poprawnie ich używać. Poniżej podajemy najważniejsze informacje.

Tryby jazdy w samochodzie. Do czego mogą się przydać?

Tryby jazdy w nowych samochodach stały się już jakiś czas temu pewnym standardem, jednak ich użycie nadal nie jest takie oczywiste. Bo nie zawsze tryb Eco jest tym, który pozwala na oszczędną jazdę. Ich działanie oczywiście przekłada się m.in. na utwardzenie zawieszenia, reakcję silnika na gaz, czy siłę wspomagania kierownicy, ale wiele tu zależy od także od samego kierowcy.

Sterowanie nimi odbywa się przy pomocy pokrętła lub odpowiedniego przycisku, który pozwala wybrać np. spomiędzy trybów Comfort, Sport oraz Eco.

W przypadku trybu Eco głównym jego celem jest oszczędzanie paliwa. Pedał gazu jest mniej czuły (wolniej reaguje), a więc auto wolniej przyspiesza - kierowca ma wrażenie, że jego samochód ma mniej mocy, na co należy zwrócić uwagę przy wyprzedzaniu. Jeśli chodzi o silnik – może on pracować nieco głośniej, natomiast sama klimatyzacja ma mniejszą wydajność, co niekiedy może nieco bardziej irytować.

Tryb Comfort – to tryb, który powstał z myślą o długich, codziennych jazdach. To pewien rodzaj równoważni pomiędzy trybem Eco a Sport. Jego użycie zalecane jest na drogach najwyższej kategorii oraz poza terenem zabudowanym. To właśnie w tym przypadku następuje zmiana charakterystyki układu zawieszenia oraz układu kierowniczego tak, aby jazda była dla kierowcy płynna i przyjemna.

W trybie Sport jazda staje się bardziej dynamiczna poprzez zmianę sterowania silnikiem i skrzynią biegów. To przeciwieństwo trybu Eco. Auto jest bardzo czułe i szybko reaguje na wciśnięcie pedału gazu, jednak cena wyższych osiągów jest tu oczywiście kosztem paliwa. Tu warto również nadmienić, że kierownica stawia większy opór, zawieszenie robi się sztywniejsze, a sam silnik pracuje dość głośno. Zalecany jest do jazdy po drogach krajowych o różnym tempie jazdy.

Jak wybrać odpowiedni tryb i na co zwrócić uwagę?

Wybór trybu jazdy zależy od indywidualnych preferencji kierowcy, jego wiedzy oraz umiejętności. Nie bez znaczenia tu są również warunki panujące na drodze. W zatłoczonym mieście inaczej się jeździ niż po autostradzie, czy drodze krajowej, kiedy następują częste wyprzedzania np. ciężarówek. Odpowiedni dobór trybu pozwoli nie tylko na ograniczenie spalania, ale także może zwiększyć komfort samej jazdy.