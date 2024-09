Samochód może wyglądać, jak nowy. Ile kosztuje polerowanie lakieru? Przegląd cen

Polerowanie samochodu to proces usuwania drobnych uszkodzeń lakieru bezbarwnego takich jak zadrapania za pomocą płynu polerującego w celu spłaszczenia lakieru bezbarwnego. Może być wykonywany maszynowo lub ręcznie, a lakier powinien być po nim zabezpieczony woskiem lub powłoką.

Czy lepiej polerować samochód ręcznie, czy maszynowo? Wyjaśniamy różnice

Ważne jest rozróżnienie polerowania maszynowego i ręcznego. Obie techniki pozwalają na uzyskanie dobrego wykończenia, jednak polerowanie maszynowe zapewni lepsze wykończenie. Wymaga również większego doświadczenia i umiejętności. Polerowanie ręczne jest jednak mniej ryzykowne, ponieważ mało prawdopodobne jest usunięcie tak dużej ilości lakieru bezbarwnego.

Ile kosztuje polerowanie samochodu? Cena może różnić się w zależności od wielu czynników

Polerowanie samochodu nie powinno być wykonywane rutynowo, zamiast tego powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Nadmierne polerowanie samochodu i usuwanie zbędnej warstwy lakieru bezbarwnego jest potencjalnie szkodliwe dla warstwy koloru znajdującej się pod spodem. Koszt polerowania samochodu maszyną zależy od wielkości i typu pojazdu, wymaganego poziomu polerowania, aktualnego stanu lakieru, głębokości rys i poziomu umiejętności osoby wykonującej detailing oraz renoma firmy. Według analizy autoair.pl w Polsce pakiety detailingu korekty lakieru zazwyczaj prezentują się tak:

małe firmy - od ok. 300-400 zł.

średnie firmy - od ok. 500-800 zł.

salony premium - ok. 1000 zł.

Kwota może się również różnić w zależności od metody, którą wybraliśmy. W przypadku polerowania ręcznego będzie to ok. 150-300 zł. Usługa będzie trwała od 3 do 5 godzin, a efekt utrzyma się do 6 miesięcy. W przypadku polerowania maszynowego musimy liczyć się z kosztem 400-1000 zł. Usługa będzie trwała od 2 do 4 godzin, a efekty będziemy podziwiać nawet do 12 miesięcy. Podane kwoty są jedynie orientacyjnie. Nie uwzględniają dodatkowych usług. Finalna kwota może więc być większa w zależności od zakresu wykonanych usług. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.