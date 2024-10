Czy parking dla osób z niepełnosprawnościami jest płatny? Jeśli tego nie dopilnujesz, możesz pożałować

Osoby z niepełnosprawnością oraz pracownicy placówek, które zajmują się ich opieką, mogą postarać się o wyrobienie niebieskiej karty parkingowej. Upoważnia ona do pozostawiania pojazdu na tzw. kopertach. Co trzeba zrobić, aby ją otrzymać i czy za parkowanie na wyznaczonych miejscach jest darmowe?

Czy osoby niepełnosprawne muszą płacić za parking? Nie wszędzie, jeśli tego dopilnują

Co do zasady posiadanie karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością nie upoważnia do darmowego pozostawiania samochodu na płatnych parkingach. Dotyczy to również stref płatnego parkowania wydzielonych w miastach. Niemniej nie oznacza to, że jej posiadacze zawsze muszą uiścić opłatę. Tak naprawdę wszystko zależy od miejsca, w którym parkujesz. Przykładowo, jak możemy przeczytać na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z jedną z uchwał osoby niepełnosprawne są uprawnione do bezpłatnego parkowania, o ile spełnią dwa warunki:

zostawią samochód na tzw. kopercie , czyli miejscu parkingowym oznaczonym symbolem poziomym P-24 (białą farbą) oraz P-20 (niebieskie tło) i pionowym D-18a (z tabliczką T-29),

, czyli miejscu parkingowym oznaczonym symbolem poziomym P-24 (białą farbą) oraz P-20 (niebieskie tło) i pionowym D-18a (z tabliczką T-29), za przednią szybą pojazdu wyłożą oryginał karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością tak, aby było widać jej numer oraz datę ważności. Jeśli nie dopilnują tego obowiązku narażają się na karę w wysokości do 250 zł (nawet jeśli potem okażą ważną kartę).

W przypadku gdy zaparkują na innym miejscu niż wyznaczone, będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za postój. Wedle informacji zawartych na oficjalnych stronach, sytuacja wygląda tak samo m.in. w Łodzi (pfron.org.pl), Poznaniu (zdm.ponznan.pl), czy Warszawie (zdm.waw.pl). Tak więc jeśli wybierasz się na przejażdżkę w konkretne miejsce, warto wiedzieć, czy obowiązują tam podobne uchwały.

Komu przysługuje niebieska karta parkingowa?

Co jest potrzebne do wyrobienia karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

O kartę parkingową upoważniającą do pozostawiania samochodu na kopercie mogą się starać osoby z niepełnosprawnościami, czyli:

ze stwierdzonymi znacznymi ograniczeniami związanymi z poruszaniem się lub

wskazaniem w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności bądź o wskazaniach do ulg i takowej karty.

W przypadku orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć ono jeden z symboli: 04-O (choroby wzroku), 05-R (problemy z poruszaniem się), 10-N (choroba neurologiczna).

W razie braku wskazania do karty parkingowej w orzeczeniu nie ma szans na wyrobienie jej.

Ponadto kartę parkingową mogą otrzymać pracownicy placówki, która opiekuje się osobami z niepełnosprawnościami. Do wyrobienia dokumentu potrzebny będzie:

oryginał prawomocnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność,

wypełniony wniosek,

aktualne zdjęcie (35 mm x 45 mm),

potwierdzenie opłaty za wyrobienie karty - 21 zł.

Komplet dokumentów należy złożyć w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.