Ślub i wesele to niezwykle ważne wydarzenia w życiu zakochanych. Nic dziwnego, że chcą, aby tego dnia wszystko było dopracowane i dopięte na ostatni guzik. To samo tyczy się pojazdu, którym pojadą przed ołtarz. Koniecznie musi być przystrojony, a zamiast tablic mieć napis "młoda para". Czy zakrywanie w ten sposób rejestracji jest zgodne z prawem?

Czy rejestracja "młoda para" jest legalna? Nie każdy zdaje sobie sprawę z konsekwencji

Zakrywanie tablic rejestracyjnych pojazdu, którym podróżują przyszli małżonkowie to dość częsty zwyczaj. Zamiast numeru pojawia się na nich napis "nowożeńcy", "młoda para", czy nawet imiona zakochanych. Zazwyczaj tak udekorowany pojazd nie pokonuje długich dystansów, jednak może się zdarzyć, że zostanie zatrzymany przez policję. Co w takiej sytuacji? Prawo mówi jasno.

Fot. Sebastian Rzepiel / Agencja Wyborcza.pl

Za takie tablice możesz dostać 500 zł mandatu. To jednak niejedyna kara

Kwestię jakiegokolwiek zakrywania tablic rejestracyjnych reguluje prawo o ruchu drogowym, a wątek ten został poruszony w artykule 60. Możemy w nim przeczytać, że zabrania się zakrywania nie tylko świateł i urządzeń sygnalizacyjnych, lecz także tablic rejestracyjnych. Powinny być one widoczne w każdej sytuacji. Oznacza to, że nakładanie na nie ozdoby ze ślubnym napisem jest wykroczeniem i może skutkować nałożeniem mandatu.

Mandat za zakrywanie tablic rejestracyjnych to nawet 500 złotych. To jednak nie koniec, gdyż w ten sposób kierowca ryzykuje zyskaniem 8 punktów karnych. Oczywiście nie oznacza to, że zawsze trzeba liczyć się z najsurowszą karą, gdyż funkcjonariusze do każdej sytuacji podchodzą indywidualnie. Często zdarza się, że dają po prostu pouczenie, choć nie jest to regułą i dobrze zdawać sobie z tego sprawę. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.