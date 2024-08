Na wielu stronach internetowych roi się od porad, które tłumaczą jak w prosty sposób pozbyć się blokady z koła. Nawet jeśli komuś uda się to zrobić, mandat go nie minie. Podczas zakładania klamry zostaje sporządzona dokumentacja, a numery rejestracyjne pojazdu są przekazywane do bazy. Dzięki temu straż miejsca czy policja bez większego problemu dotrze do delikwenta. Jakie są konsekwencje takiej samowolki?

Za co można dostać blokadę na koła? Niewłaściwe parkowanie może uderzyć po kieszeni

Zgodnie z art. 130 a ust. 9 Kodeksu drogowego, żółte klamry zakłada straż miejska bądź policja. Oba te organy mogą wystawić również mandat. Według tego, co przewidują przepisy, blokada może zostać nałożona kiedy pojazd stoi w niedozwolonym miejscu, np. tam, gdzie obowiązuje zakaz parkowania czy na stanowisku dla osób niepełnosprawnych (bez stosownych uprawnień). Nie może on jednak stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników dróg i chodników.

Jeśli samochód stoi w miejscu niedozwolonym i utrudnia ruch pojazdom czy pieszym, blokada nie zostanie nałożona. W takich wypadkach służby holują samochód na strzeżony parking. Wszystko oczywiście odbywa się na koszt kierowcy. Nie dość, że będzie on musiał zapłacić za usługę holowania oraz mandat, to dodatkowo zostanie obciążony kosztami przetrzymania samochodu. Odzyskanie pojazdu jest możliwe dopiero wtedy, kiedy właściciel uiści wszystkie powyższe opłaty.

Co grozi za samodzielne zdjęcie blokady koła? Niektórych może to zaskoczyć

Gdy zauważysz blokadę parkingową na kole, najlepiej niezwłocznie skontaktuj się ze strażą miejską. Zazwyczaj zostawiają oni kartkę z informacją kontaktową pod wycieraczką. Czas oczekiwania na ich przybycie może zależeć od dostępności patroli w okolicy, ale przeważnie nie trwa to zbyt długo. Zdjęcie blokady jest bezpłatne, natomiast mandat za niewłaściwe parkowanie waha się od 100 do 500 zł. Niektórzy kierowcy jednak decydują się na samodzielne zdjęcie blokady i rozpoczęcie jazdy.

Choć teoretycznie brak jest przepisów zakazujących takiego działania i taryfikator mandatów nie przewiduje za to kary, warto pamiętać, że takie postępowanie może wiązać się z innymi konsekwencjami. Jeśli podczas zdejmowania obręczy dojdzie do jej uszkodzenia, kierowca może zostać oskarżony o zniszczenie cudzego mienia. Grzywna, którą będzie musiał uiścić po rozprawie sądowej, będzie zdecydowanie wyższa, niż mandat za nieprawidłowe parkowanie.