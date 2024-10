Po zakupie samochodu, a dokładniej podpisaniu umowy i wniesieniu opłaty, stajesz się jego nowym właścicielem. By jednak takie informacje widniały również w oficjalnych dokumentach, potrzebne jest odpowiednie działanie. I wcale nie chodzi o zgłoszenie nabycia, a przerejestrowanie pojazdu.

Czy jest obowiązek przerejestrowania samochodu po zakupie? Prawo mówi jasno

Od 1 stycznia 2024 roku w życie weszła nowelizacja przepisów dotyczących obowiązku przerejestrowania pojazdów. Wedle niej nowy właściciel ma 30 dni na złożenie w urzędzie odpowiedniego wniosku. Niedopilnowanie tego wiąże się z wysokimi karami, natomiast sam termin liczony jest od:

dnia nabycia samochodu na terenie Polski,

sprowadzenia samochodu do Polski z kraju UE,

dopuszczenia samochodu do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową w przypadku sprowadzenia go spoza UE.

Warto przy tym pamiętać, że również sprzedawca powinien zgłosić fakt zbycia samochodu w odpowiednim urzędzie. Ma na to tyle samo czasu, czyli 30 dni (Prawo o ruchu drogowym, art. 78, ust.). Nieco więcej czasu mają przedsiębiorcy, w ich przypadku mowa o 90 dniach.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego 2024?

Jak przerejestrować samochód? Bez wniosku ani rusz

Niegdyś po zakupie nowego pojazdu zgłaszało się jego nabycie. Teraz zaś wystarczy samo przerejestrowanie. W tym celu musisz udać się do wydziału komunikacji odpowiedniego urzędu i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

dowodem osobistym,

umową sprzedaży (darowizny bądź fakturą),

dowodem rejestracyjnym,

aktualnym badaniem technicznym pojazdu,

tablicami rejestracyjnymi,

ważnym ubezpieczeniem OC,

potwierdzeniem opłaty za przerejestrowanie pojazdu (w przypadku zachowania starych tablic: 66,50 zł lub 160 zł z nowymi tablicami),

w przypadku samochodu zza granicy - potrzebować będziesz tłumaczenia dokumentów i potwierdzenia opłacenia akcyzy.

Czy zawsze trzeba przerejestrować pojazd? Jest wyjątek

Nie musisz tego robić jedynie w sytuacji, kiedy kupisz samochód, a następnie w przeciągu 30 dni go zdemontujesz lub sprzedaż innej osobie. Wtedy wystarczy, że zgłosisz ten fakt staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania (bez rejestracji pojazdu). Jeśli zaś chodzi o kary za przekroczenie terminów rejestracji, początkowo jest to 500 zł, natomiast jeśli będziesz zwlekać powyżej 180 dni, musisz liczyć się nawet z 1000 zł (w przypadku przedsiębiorców mowa o 1000 i 2000 zł kary). Dlatego zdecydowanie lepiej nie przegapić terminu. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.