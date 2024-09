Od września zmiany w prawach jazdy. Kierowców czeka spore udogodnienie, ale nie wszystkich

Policja zatrzymuje miesięcznie nawet kilka tysięcy praw jazdy. Dzieje się to z różnego powodu. Niedługo czekają nas zmiany, które wpłyną na procedurę przywrócenia uprawnień po upłynięciu okresu czasowego ich zatrzymania. Nowe przepisy mają wpłynąć na uproszczenie procesu odzyskiwania prawa jazdy.

Za co zabrane prawo jazdy na 3 miesiące? Taką karę stosuje się w tych przypadkach

Możesz stracić prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Kolejną sytuacją jest przewożenie zbyt wielu pasażerów w samochodzie. Mowa o większej liczbie osób niż wynosi wartość podana w dowodzie rejestracyjnym. Kierujący muszą liczyć się z mandatem w wysokości 100 zł i oraz dopisaniem do ich konta 1 punktu karnego za każdą osobę ponad limit (maksymalnie 500 zł i 10 punktów). W przypadku przewożenia 3 lub więcej osób ponad wynoszącą normę, musisz spodziewać się, że stracisz prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Ile czasu trwa odzyskanie prawa jazdy? Od września 2024 spore udogodnienie dla kierowców

Obecnie Policja dokonuje zatrzymania prawa jazdy w sposób elektroniczny. Następnie w przeciągu 7 dni od daty zabrania uprawnień, przekazuje staroście informację, a ten z kolei wydaje decyzję administracyjną o "zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące". Wielu kierowców myśli, że po upływie kary, uprawnienia zostaną im zwrócone z automatu. Nic bardziej mylnego. Kierowca powinien udać się w tym celu do urzędu i przedłożyć odpowiedni wniosek. Nieświadomi kierujący w przypadku kontroli drogowej traktowani są jako osoba bez uprawnień. Sprawa kierowana jest do sądu, gdzie kara wynosi minimum 1,5 tys. zł oraz otrzymujemy sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Niedługo w życie (10.09.2024 r.) ma wejść nowelizacja przepisów, w których świetle nie będzie już problemów z formalnościami związanymi z odzyskaniem prawa jazdy, gdyż zostaną one zwrócone automatycznie. Nowy zapis znajdziemy w Art. 102 ust. 2b.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7, zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje automatycznie przez odnotowanie zwrotu przez administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców w systemie teleinformatycznym obsługującym tę ewidencję, po upływie okresu, o którym mowa odpowiednio w ust. 1c lub 1d.

Nowe przepisy nie obejmą jednak pewnej grupy kierowców. Osobom, którym prawo jazdy zostało zatrzymane z innych powodów niż przekroczona prędkość, przewożenie nadmiarowej liczby osób, podanie nieprawdziwego czasu pracy jako kierowca wykonujący przewozy drogowe, aby odzyskać dokument, wciąż będą musiały udać się do starostwa. Dotyczy to m.in. takich wykroczeń jak jazda pod wpływem alkoholu.