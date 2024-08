Ile kosztuje przejechanie 100 km? LPG i ON wciąż bezkonkurencyjne. O prąd lepiej nie pytać

Zestawienie kosztów jazdy samochodami osobowymi z różnymi napędami klasycznymi i alternatywnymi przedstawione przez Ministerstwo Przemysłu częściowo wyjaśnia, dlaczego Polacy nie mają ochoty przesiadać się do bardziej zrównoważonych środków transportu. Są droższe, a z rządowej tabelki wynika, że jazda nimi też kosztuje o wiele więcej. Wysokie całkowite koszty eksploatacji, to jeden z powodów, dla których elektromobilność w Polsce kuleje. Nic dziwnego, skoro tak wygląda ich promocja, a przecież kształtowanie cen energii też jest w dużej mierze zadaniem rządu.

Ministerstwo Przemysłu porównuje ceny energii co kwartał, bo musi to robić

Podobne zestawienie kosztów jest publikowane kwartalnie, bo ministra odpowiedzialnego za gospodarkę surowcami energetycznymi zobowiązuje do tego ustawa "O elektromobilności i paliwach alternatywnych". Ile zdaniem rządu płacimy za przejechanie 100 km po krajowych drogach różnymi samochodami osobowymi? Wyniki oczywiście są przybliżone i uśrednione, bo przy tak dużej liczbie zmiennych nie sposób tego zrobić w dokładny sposób. Poza tym analitycy przygotowali zestawienia kosztów aut dwóch różnych segmentów: klasy C, czyli popularnych aut kompaktowych takich jak Toyota Corolla oraz średnich SUV-ów i crossoverów, które są znacznie droższe, ale mimo to ich popularność rośnie. Dlaczego nie skupić się na tylko jednej kategorii? Niestety nie wszystkie rodzaje napędów są dostępne w każdej z nich.

W tabeli nie ma wielu zaskoczeń, chyba że ktoś wciąż się łudzi, że elektromobilność jest w Polsce tania, chociaż sposób obliczenia ceny prądu budzi wątpliwości. Przejechanie 100 km kompaktowym autem z silnikiem benzynowym, ale zasilanym mieszanką gazów LPG (głównie propanu i butanu) kosztuje średnio 22,12 zł i to w tej chwili najtańszy sposób przemieszczania się po naszym kraju samochodem osobowym. W dodatku w miarę ekologiczny, bo spalanie LPG wytwarza mniej toksycznych spalin, niż to jest w przypadku benzyny i oleju napędowego, ale samochody na LPG wciąż emitują np. dwutlenek węgla.

Diesel kosztuje więcej niż auto z instalacją LPG, ale przy elektrykach to i tak mało

Podróż kompaktowym samochodem na olej napędowy będzie nas kosztować o wiele więcej, bo przeciętnie 30,41 zł za każde przejechane 100 km. Benzyna oczywiście jest jeszcze droższa, a koszt jazdy autem z tak zasilanym silnikiem spalinowym kosztuje 36,37 zł za 100 km. Zasilanie mało popularnym w Polsce sprężonym gazem ziemnym CNG oznacza koszt 41,78 zł za 100 km. Energia elektryczna średnio jest jeszcze droższa, bo jazda elektrykiem zdaniem specjalistów z ministerstwa kosztuje aż 42,22 zł za 100 km. Dlaczego tak drogo?

Pisze o tym portal elektrowoz.pl. Ten koszt został obliczony na podstawie średnich cen energii elektrycznej (2,59 zł/kWh) z ogólnodostępnych stacji ładowania. To znaczy, że kalkulacja nie bierze pod uwagę możliwości ładowania samochodowej baterii w domach prądem przemiennym przy pomocy tzw. wallboksa, co jest zdecydowanie tańszą i najwygodniejszą metodą. Jeszcze lepiej jeśli prąd pochodzi z ogniw fotowoltaicznych. Oczywiście, żeby tak robić, trzeba mieć dom, a przynajmniej własne miejsce parkingowe.

Koszty jazdy nowoczesnymi hybrydami są niskie, ale nie ma ich w tabeli

W zestawieniu nie ma cen jazdy samochodami hybrydowymi, a szkoda, bo porównanie ich z najtańszymi w tabeli środkami transportu mogłoby wyglądać bardzo ciekawie. Pewnie zostały wrzucone do jednego worka z autami spalającymi benzynę, dzięki czemu obniżyły średnie zużycie paliwa. Tak naprawdę spora część energii, którą używają hybrydy, pochodzi z odzyskanej energii mechanicznej przetworzonej na prąd, a w przypadku samochodów hybrydowych plug-in również z sieci. Dlatego koszty jazdy takimi modelami zależą od rodzaju energii, pokonywanych dystansów i przyzwyczajeń kierowców.

W opublikowanym przez ministerstwo zestawieniu kosztów zdecydowanie najdroższym paliwem lub raczej: źródłem energii jest wodór. Przejechanie 100 km takim autem kosztuje aż 69 zł. To wynika po części z faktu, że tego typu napęd to póki co innowacja, a nie powszechność. Jest dostępny w niewielu modelach klas wyższych niż kompaktowa (wyższej średniej i średnich SUV-ach). W przypadku aut na wodór tak naprawdę mowa o modelach samochodów z silnikiem elektrycznym, zasilanych prądem z ogniwa paliwowego na wodór. Oprócz nich istnieją też samochody spalinowe na wodór, ale w Polsce nie ma takich w sprzedaży.

Ile kosztuje miłośników SUV-ów ich fantazja? Jeśli są na benzynę ponad 10 zł na 100 km

O ile droższa w Polsce jest jazda SUV-em zamiast autem klasy C? Tego również można dowiedzieć się z tabeli. W przypadku samochodów na benzynę różnica wynosi 10,63 zł za 100 km, w autach na olej napędowy jest nieco mniejsza, bo chodzi o 7,12 zł i samochody elektryczne, według tabeli koszt jest praktycznie taki sam (różnica to 26 groszy na 100 km), a jeśli chodzi o auta LPG, nie wiadomo, bo ceny w tabeli takich środków transportu zostały estymowane w mało dokładny sposób. To po prostu średnia dla popularnych aut z silnikami o mocy 100-150 KM niezależnie od ich klasy.

Kiedy porównujemy koszty i narzekamy na to, że jazda samochodami z alternatywnymi napędami w Polsce wciąż wychodzi tak drogo, nie możemy zapominać, że ceny energii dużej mierze zależą właśnie od rządu, który opracował zestawienie. Ich dużą część stanowią podatki i dopłaty, którymi można regulować ceny w zależności od określonych priorytetów i kierunków rozwoju. Trudno oczekiwać boomu na elektromobilność i jednocześnie nie robić prawie nic, żeby go wywołać.