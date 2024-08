Gwiazdy festiwalu 'Chopin i jego Europa' będą jeździć autami z wyjątkowym nagłośnieniem

Lexus pochodzi z dalekiej Japonii. Fryderyk Chopin był z kolei Polakiem. Powiem więcej, zmarł na 150 lat przed założeniem tej marki motoryzacyjnej. Co zatem łączy producenta aut i znanego kompozytora? Tym czymś jest Narodowy Instytut im. Fryderyka Chopina i organizowany przez niego doroczny Festiwal "Chopin i jego Europa". Lexus po raz piętnasty będzie jego partnerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierowca Lexusa pędził 197 km/h Autostradową Obwodnicą Wrocławia

Festiwal Chopina w Warszawie. Lexus będzie wozić uczestników

Tegoroczna edycja Festiwalu "Chopin i jego Europa" to koncerty w Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Bazylice św. Krzyża oraz na Zamku Królewskim. W ich czasie swój talent zaprezentuje ponad 600 muzyków. A usłyszeć będzie można dzieła aż 65 twórców. Organizacja takiej imprezy wymaga jednak szerokiej logistyki. I o tę w dużej mierze zadba właśnie Lexus. Marka będzie dowozić uczestników poszczególnych koncertów swoimi autami. Flota udostępnionych modeli jest imponująca.

Słuch absolutny? Proszę bardzo. Auta Lexusa mają audio Mark Levinson

W ramach festiwalowej floty eksploatowane będą takie modele Lexusa, jak UX, NX, RX, ES i LBX. Japończycy postawili zatem na topowe SUV-y i limuzyny oraz... najnowszego crossovera. Przedstawiciele marki podkreślają, że flota idealnie nadaje się do tego celu. Bo samochody zapewniają uczestnikom podczas przejazdów "komfort, bezpieczeństwo i skupienie potrzebne przed każdym występem". Za to skupienie odpowiada świetnie wyciszona kabina oraz cicho pracujący układ hybrydowy. Każdy z modeli będzie miał bowiem napęd spalinowo-elektryczny.

Uczestnicy Festiwalu "Chopin i jego Europa" mają słuch absolutny. To prawdziwi audiofile, ceniący każdy dźwięk. Jeżeli podczas przejazdu na koncert postanowią posłuchać muzyki, będą mieli ku temu idealną okazję. Szczególnie że np. festiwalowy RX będzie wyposażony w 21-głośnikowy system audio markowany logo Mark Levinson. Model ES i NX mogą zaoferować z kolei 17 głośników, a UX i LBX 13 głośników.

Jak powstaje nagłośnienie Mark Levinson do Lexusów?

Mark Levinson stanowi tu kluczowe logo. Marka produkuje wysokiej jakości sprzęt nagłośnienia od 1972 r. W chwili obecnej należy do Harmana, choć swoje udziały w niej ma także Samsung. Jeżeli chodzi o współpracę z Lexusem, to nie jest świeży temat. Mark Levinson projektuje systemy audio do japońskich modeli już od dwóch dekad. Każdy zestaw powstaje miesiącami. Proces startuje od... rozebrania pojazdu do gołego metalu. Poza tym prowadzone są badania, symulacje, pomiary i testy. Na potrzeby kolejnych zestawów powstają też dziesiątki prototypów.