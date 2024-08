Kluczyki do samochodu, jeśli jesteśmy kierowcami, nosimy przy sobie każdego dnia. Wielu z nas nawet się nie zastanawia, czy pełnią jakieś przydatne funkcje oprócz otwierania drzwi i włączania samochodu. Okazuje się, że warto je poznać, bo są bardzo ciekawe i mogą nawet ułatwić życie. Czego szukać?

Ukryte funkcje kluczyka w samochodzie. Znasz je wszystkie?

Przede wszystkim nowe kluczyki samochodowe pozwalają nam na otworzenie wszystkich szyb w pojeździe, co przydaje się zwłaszcza w porze letniej, gdy temperatury za oknem są wysokie, a wnętrze auta szybko się nagrzewa i chcemy je ochłodzić. Jedyne co musisz zrobić, to przytrzymać przycisk otwierania drzwi. Spróbujesz? Analogicznie, bo do zamknięcia szyb, działa przytrzymanie przycisku zamykania samochodu.

Nie wiesz, w którym miejscu na parkingu zostawiłeś samochód? Niektóre kluczyki mają ukryte kombinacje przycisków, które sprawiają, że włącza się klakson. Warto sprawdzić od razu, bo nie wiadomo, kiedy ta funkcja się przyda.

Jakie są ukryte funkcje kluczyka samochodowego? Niektórzy mocno się zdziwią

W niektórych modelach samochodów możesz też na przykład wyłączyć system bezkluczykowy, poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku zamykania samochodu. Nie można też oczywiście zapominać o umieszczonym w pilocie grocie. Pomoże ci on zwłaszcza w sytuacji, gdy bateria przestanie działać i nie będzie możliwości choćby otworzenia drzwi.

Niektóre kluczyki mają też funkcję otwierania bagażnika. Przycisk ma symbol klapy, gdy go naciśniesz, bagażnik otworzy się bez potrzeby dotykania go, na przykład gdy jest brudny. To znaczne ułatwienie, komfort i wygoda w jednym. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.