Kupując nowe auto, lub chcąc, by służyło nam jak najdłużej, regularnie sprawdzamy, czy wszystko z nim w porządku. Wielu właścicieli samochodów co jakiś czas zastanawia się, dlaczego z rury wydechowej leci woda. Czy doszło do jakiejś awarii, a może to zwyczajny proces i wszystko jest w porządku? Sprawdź, dlaczego tak się dzieje, jeszcze zanim pojedziesz spytać o radę i pomoc mechanika.

Dlaczego z rury wydechowej mojego samochodu leci woda? Zjawisko jest normalne, ale nie zawsze

Okazuje się, że lecąca z rury wydechowej woda może być normalną rzeczą, lecz niestety nie zawsze jest dobrym widokiem, zwłaszcza jeśli dbamy o nasze autko z należytą starannością.

Wszystkiemu winne są skroplone spaliny, które powstają wtedy, gdy samochód się ochładza, na przykład po długiej trasie. Zjawisko może się nasilać w okresie jesienno-zimowym i dotyczyć zwłaszcza sytuacji, w których trasy do długich nie należały. Gdy silnik jest uruchomiony, z rury wydostaje się para wodna, której nie widzimy gołym okiem. Po zgaszeniu zaczyna zamieniać się w wodę i wylatywać z rury - ot i cała filozofia. A co, jeśli wody jest bardzo dużo? Wtedy lepiej uważaj.

Jak pozbyć się wody z rury wydechowej? Na to lepiej zwróć uwagę

Gdy wody wycieka podejrzanie za dużo, być może winne są niesprawne katalizatory, które powinny na bieżąco zmniejszać ilość zanieczyszczeń, które są wypuszczane z pojazdu. Możliwe, że tłoki nie działają prawidłowo, przez co do komory spalania dostaje się olej, który z czasem zmienia się w wodę. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.