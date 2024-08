Coraz więcej osób zastanawia się nad kupnem samochodu elektrycznego, ale nie każdego zwyczajnie stać na nówkę sztukę. Niektórzy decydują się więc na zakup takiego pojazdu z drugiej ręki. A wy, co o tym myślicie? Spytaliśmy w sondzie pod TYM artykułem i nie da się ukryć, że "pozamiataliście".

Czy warto kupić używany samochód elektryczny? Rozwiązanie ma zwolenników i przeciwników

Kupno wszystkiego, co jest używane, ma swoje zalety i wady. Nie inaczej jest w przypadku samochodów elektrycznych. Jako zaletę można uznać niższą cenę, niewielkie koszty eksploatacji i ochronę środowiska. Wadą może być zaś już nie tak pojemna bateria, brak gwarancji czy nikła dostępność ładowarek, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. A co myślą nasi czytelnicy? Czy kupiliby samochód elektryczny z drugiej ręki?

Jakie czynniki mogłyby cię przekonać do zakupu używanego samochodu elektrycznego? Proste pytanie, a odpowiedź zaskakuje

W sondzie dotyczącej czynników, które mogłyby przekonać was do zakupu używanego samochodu elektrycznego, odpowiedzi mogą zaskoczyć. Na dzień 23.08.2024 roku wzięło w niej udział 2657 osób. Do wyboru daliśmy tym razem cztery opcje:

Gwarancja na baterię i obniżona cena;

Dobre recenzje i opinia;

Programy wsparcia i dotacje;

Nic nie jest w stanie mnie przekonać.

Co ciekawe, najchętniej wybieraną odpowiedzią była ostatnia opcja. Aż 63 procent osób stwierdziło, że nic nie jest w stanie przekonać ich do zakupu używanego pojazdu elektrycznego. Drugą najchętniej wybieraną odpowiedzią była gwarancja na baterię i obniżona cena (32 procent osób), a później programy wsparcia i dotacje (3 procent) i dobre recenzje i opinie (2 procent). Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.