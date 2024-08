Jak łatwo jest rozbić szybę? Czasem możesz być świadkiem sytuacji, gdy nie będzie wyjścia i trzeba będzie to zrobić. Mowa oczywiście o pozostawionym w pojeździe dziecku lub zwierzęciu, które cierpi i któremu trzeba pomóc. Co zrobić, by uratować życie?

3 Jak łatwo jest rozbić szybę? Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl