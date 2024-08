Wielu kierowcom w ciągu roku zdarza się przez nieuwagę zrobić na drodze coś niedozwolonego. Przyczyny są różne, ale często skutkują jednym - mandatem i naliczeniem punktów karnych. Sprawdź, po jakim czasie kasują się punkty karne.

Redukcja punktów karnych. Jak skasować punkty karne 2024?

Według obowiązujących przepisów punkty karne kasują się po 12 miesiącach od opłacenia mandatu (nie od dnia jego wystawienia). Ilość punktów karnych sprawdzisz na komendzie policji lub w aplikacji mObywatel.

Jeśli kierowca nie chce czekać, może skorzystać z kursu redukującego punkty karne. Na jakich zasadach to działa?

Usuwa z konta kierowcy raz na pół roku 6 najstarszych punktów karnych;

Służy osobom, które mają prawo jazdy od co najmniej roku, a liczba punktów karnych wynosi mniej niż 24.

Kurs trwa 1 dzień (8 godzin), składa się z teorii i praktyki, i nie może odbywać się online.

Za co można dostać 15 punktów? Takie wykroczenia to już nie przelewki

Ogólnie rzecz biorąc, punkty karne są regulowane przez taryfikator i w przypadku tych "najdroższych", wynoszących aż 15 punktów, można je otrzymać aż za 21 wykroczeń. Co znajdziemy na liście? Wiele z nich wiąże się z nieodpowiednim zachowaniem na przejściu dla pieszych. To między innymi:

omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszych;

wyprzedzanie przed lub na przejściu dla pieszych;

nieustąpienie pierwszeństwa na pasach;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

naruszenie zakazu wyprzedzania oznaczonego znakiem B-25 lub B-26;

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.

To tylko kilka najgorszych z 21 przewinień, jednak ostrożność na drodze i stosowanie się do przepisów powinno być dla nas niezmiernie istotne każdego dnia. Dzięki stosowaniu się do ustalonych reguł znacząco wpływamy na zmniejszenie liczby wypadków samochodowych. Co istotne, wciąż obowiązuje tzw. recydywa. Jeśli w ciągu dwóch lat dokonasz tego samego wykroczenia, będziesz płacić mandat w podwójnej wysokości. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.