Na widok pozostawionego na poboczu wózka, większość osób odruchowo chce się zatrzymać, aby sprawdzić, co się dzieje. To kiepski pomysł. Co zrobić w takiej sytuacji? Należy zachować czujność, bo zła decyzja może słono kosztować.

Kradzież auta metodą "na wózek" wykorzystuje dobre serce kierowcy. Lepiej się nie zatrzymuj

Krzywda dzieci w wielu osobach budzi emocje, a złodzieje liczą właśnie na twoje dobre serce. Metoda "na wózek" to stary trik, który ma na celu kradzież samochodu. Kiedy zatrzymasz pojazd i z niego wysiądziesz, aby sprawdzić, czy w wózku jest dziecko, najpewniej nie zgasisz silnika. Szybko pojawią się przestępcy, którzy wsiądą do wozu i odjadą. Gdy widzisz wózek pozostawiony na poboczu, najlepiej omiń go i jedź dalej. Zatrzymaj się w pierwszym możliwym miejscu, ale nie wysiadaj z samochodu. Wyjmij telefon i poinformuj policję.

Trik na wózek to niejedyny sposób złodziei na kradzież samochodu. Jakie są ulubione metody przestępców?