Polska infrastruktura drogowa stale powiększa się i modernizuje. W naszym kraju mamy już ponad 400 tysięcy kilometrów dróg publicznych, z czego około 20 tysięcy kilometrów stanowią drogi krajowe. Nie brakuje także odcinków, które ustanowiły imponujące rekordy. Tak właśnie jest w przypadku najdłuższego prostego odcinka drogi.

Rekord długości najdłuższego prostego odcinka drogi należy do drogi wojewódzkiej nr 673. Trasa została poprowadzona w województwie podlaskim i łączy Sokółkę z Lipskiem. Co ciekawe, droga biegnie równolegle do trasy kolejowej Białystok - Suwałki. W sumie mierzy 40 km długości, z czego ponad 26 km układa się w idealną prostą. Kierowcy napotkają jednak po drodze kilka łagodnych łuków. Z kolei na wysokości Sokolan będą mieć do pokonania rondo. Przejechanie całego odcinka zajmuje ok. 30 minut.

Kolejnym przykładem drogi bez jakiegokolwiek zakrętu jest droga krajowa nr 62 pomiędzy Serockiem a Wyszkowem w województwie mazowieckim. To odcinek liczący sobie 26 km, którego pokonanie samochodem zajmuje również ok. pół godziny i nie trzeba kręcić kierownicą. Prosta droga rozpoczyna się tuż przy marinie na Zalewie Zegrzyńskim. Przez kolejne 25 km ciągnie się w kierunku ronda w Wyszkowie. Tam spotyka się z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego i Komisją Edukacji Narodowej. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.