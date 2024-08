Które elektryki są kochane przez właścicieli? Jeden koncern ma poważny problem

UScale GMBH to niemiecka organizacja, która trzyma rękę na pulsie nowości. Firma regularnie bada i sprawdza jak innowacyjne produkty oraz technologie są przyjmowane przez rynek. Z tego powodu UScale rokrocznie monitoruje stopień zadowolenia europejskich klientów, który jeżdżą na co dzień samochodami elektrycznymi. O najnowszym badaniu satysfakcji UScale pisze portal elektrowoz.pl.

Zobacz wideo Nowa Tesla Model 3 - jest lepsza, niż myślałem, ale nie jest idealna [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

W rankingu satysfakcji Tesla zdeklasowała konkurentów. Wygrywa nawet z Porsche

Agencja bada opinię konsumentów w dziewięciu rynkach starego kontynentu. Przede wszystkim w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, rynkach ze względu na wspólnote językową są często traktowane jak jeden określony nazwą DACH. To właśnie w tych krajach zostało przeprowadzone najnowsze badanie zadowolenia użytkowników samochodów elektrycznych. Oprócz tego UScale bada rynki we Francji, Wielkiej Brytanii, Włochy, Hiszpanii, Holandii i Norwegii. Niestety nie ma wśród nich Polski.

Już drugi rok pod rząd ranking satysfakcji klientów w tej kategorii wygrywa Tesla. Jak to możliwe, skoro obiegowa opinia krążąca na temat aut tej marki, raczej nie przedstawia jej w pozytywnym świetle? Ludzie narzekają, że Tesle są źle wykonane, mają nieintuicyjną obsługę, a ich elektroniczne system działają źle. Tak mowa przede wszystkim Autopilocie w zaawansowanej wersji FSD. W badaniu przeprowadzonym w 2024 roku Tesla uzyskała najwyższy poziom zadowolenia klientów, który wynosi 71 proc. To znaczy, że taki odsetek użytkowników samochodów marki Elona Muska poleciłoby ją swoim znajomym. Zaledwie pięć procent zniechęciłoby ich do zakupu Tesli.

Marki Stellantis znalazły się na szarym końcu. Koncern ma problem z zadowoleniem klientów

Z Teslą przegrali wszyscy pozostali producenci elektryków. Drugie miejsce w rankingu zajmuje Porsche, czyli firma, która w przeciwieństwie do Tesli jest znana z dążenia do perfekcji i usatysfakcjonowania klientów za wszelką (i bardzo wysoką) cenę. Elektryczne modele Porsche (w tej chwili to tylko Taycan, chociaż właśnie dołącza do niego nowy Macan) są polecane przyjaciołom i znajomym przez 64 proc. ich kierowców. Również pięć procent kierowców Porsche Taycan nie poleciłoby innym zakupu tego modelu.

Pozostałe marki zostały ocenione przez użytkowników o wiele gorzej. Trzecie miejsce zajmuje BMW ze współczynnikiem satysfakcji wynoszącym 62 proc. / 10 procent. (tak / nie), za nim jest Hyundai (56 proc. / 12 proc.), a pierwszą piątkę zamyka Kia z wynikiem 52 proc. / 10 proc. Ostatnie 25 miejsce w rankingu satysfakcji UScale zajął Peugeot z proporcjami poleceń do zniechęceń wynoszącymi 3 proc. do 62 proc. Marki koncernu Stellantis zajęły w tym rankingu trzy ostatnie miejsca, co nie jest dobrą wiadomością dla ich dyrekcji. Przyzwoicie wypadł tylko Fiat. Ankieta została przeprowadzona w internecie na próbie 4966 osób.

Dlaczego Tesla jest tak lubiana przez użytkowników. Opinie na ten temat mogą być różne

Jak można wytłumaczyć fenomen Tesli? Najprościej jak się da: złą opinię na temat samochodów tej marki mają ci, którzy nimi nigdy nie jeździli lub robili to zaledwie przez chwilę. Dlatego przede wszystkim powtarzają obiegowe opinie. Oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że nie kupili Tesli, bo im się nie podobają samochody tej firmy. W tym też z pewnością jest sporo prawdy, ale takie osoby nie mogą bazować opinii na własnych doświadczeniach, tylko na ocenie wyglądu i pierwszym wrażeniu. Dlatego zwykle powtarzają stereotypy i rozpowszechniają plotki. Kierowcy, którzy zaufali produktom amerykańskiej marki i używają ich na co dzień, mają odwrotne zdanie. Są zadowoleni bardziej, niż użytkownicy elektryków jakiegokolwiek innego producenta.

Złośliwi od razu stwierdzą, że to nie klienci, tylko wyznawcy, którzy nie są obiektywni. Prawda jest taka, że satysfakcja zawsze jest oceną subiektywną, a użytkowników i właścicieli Tesli jest zbyt dużo, aby wszystkich wrzucać do jednego worka. To w tej chwili najpopularniejszy producent samochodów na prąd na Starym Kontynencie, a Tesla Model Y była najchętniej kupowanym autem w Europie w 2023 roku niezależnie od rodzaju napędu. Zespołowi, który jest za to odpowiedzialny, udało się osiągnąć bardzo trudną sztukę. Dzięki niemu w ciągu dekady Elon Musk zbudował firmę, która jest na rynku samochodów elektrycznych liderem jednocześnie liderem sprzedaży i satysfakcji. Natomiast marki, które znalazły się na końcu rankingu, mają twardy orzech do zgryzienia. Wasi klienci są niezadowoleni i musicie to zmienić, jeśli dalej chcecie sprzedawać elektryczne samochody.