Złodzieje potrafią wykazać się nie lada kreatywnością w wymyślaniu kolejnych sposobów mających pomóc im w kradzieży. Dotyczy to nie tylko rabunku mieszkania, lecz także zawłaszczenia samochodu. Z tego powodu należy zachować czujność i nie lekceważyć sygnałów, które możemy dostrzec gołym okiem. Na jakie uważać?

REKLAMA

Zobacz wideo BMW odzyskane kilka godzin po kradzieży było już niekompletne

Jak działają złodzieje samochodów? Znakowanie to podstawa

Kradzież odpowiednio zabezpieczonego samochodu prawie nigdy nie jest przypadkowa. Nie mówimy tutaj o pozostawieniu otwartych drzwi z kluczykiem w stacyjce, ale przemyślanym działaniu z premedytacją. Zanim do niej dojdzie, złodzieje robią rozeznanie. Przez cały ten czas są ze sobą w kontakcie, a do komunikacji nierzadko używają z pozoru nic nieznaczących symboli i znaków. Często zdarza się, że jednym ze sposobów jest między innymi znakowanie pojazdów. W ten sposób informują, którymi autami warto się zainteresować, a na jakie lepiej nie marnować czasu. W tym drugim przypadku zazwyczaj chodzi o kółko, lub kółko z "X" w środku.

Jak złodzieje oznaczają samochody? Uważaj na ten symbol

Czy da się przewidzieć, który pojazd może paść łupem złodziei? Okazuje się, że tak. Jak donosi portal wyborkierowcow.pl, uwagę powinien zwrócić przede wszystkim symbol "X". Najczęściej pojawia się na brudnej karoserii czy szybie. Złodziej po prostu robi go palcem, ścierając zabrudzenia. To sygnał, iż samochód warto ukraść i cały proces nie powinien sprawiać większych trudności. Na przykład dlatego, iż na podstawie wcześniejszych obserwacji wiadomo, w jakich godzinach jego właściciel jest w pracy. Co zrobić w takiej sytuacji?

kradzież samochodu/złodziej Maridav / Getty Images/istock.com

Jak zareagować na znakowanie samochodu? Nie panikuj

Jeśli na twoim samochodzie pojawił się podejrzany symbol, w pierwszej kolejności zmyj go. Gdy stało się to pod twoim domem, przemyśl parkowanie przez jakiś czas w nieco innym, bardziej odległym miejscu. Dobrym pomysłem będzie też zamontowanie kamery. Natomiast jeśli symbol zauważyłeś po wyjściu z pracy, czy ze sklepu, w trakcie powrotu do domu postaraj się sprawdzić, czy nikt cię nie śledzi, a ponadto wybierz nieco dłuższą drogę. Ale przede wszystkim: nie panikuj. Owszem, "X" może znaczyć, że pojazdem zainteresowali się złodzieje, ale nie jest równoznaczne, z tym że zaraz się z nim pożegnasz. Kradzież samochodu wcale nie jest taka łatwa i wymaga nieco wysiłku. Ponadto zawsze istnieje cień szansy, że namalował go znudzony przechodzeń. Niemniej, dla własnego spokoju, nie zapomnij go zmyć, a przez najbliższy czas wykaż się wzmożoną czujnością. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.