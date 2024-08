Pierwszy właściciel lamborghini stracił dowód rejestracyjny. 'Pana trabant jest za głośny'

Lamborghini Aventador SVJ to piękna maszyna. Wygląda agresywnie i jest potwornie mocna. 6,5-litrowy silnik V12 generuje 770 koni mechanicznych. Taka wartość przekłada się na czas sprintu do pierwszej setki w 2,8 sek. Prędkość maksymalna oscyluje w granicy 350 km/h.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa sprytna sztuczka policji. Kierowcy wpadali na ostrzeganiu przed kontrolą jeden po drugim

Prawie nowe Lambo nie było sprawne technicznie? To wina kierowcy

Cennik fabrycznie nowego Aventadora SVJ startował od 2,6 mln zł. To astronomiczna suma. Niestety nawet ta kwota i niski przebieg nie gwarantują, że stanowi technicznemu pojazdu postanowią przyjrzeć się policjanci. I tak funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji patrolujący ulicę Świętokrzyską zatrzymali Lamborghini. Zatrzymali pojazd, bo zwrócili uwagę na dwie rzeczy.

Pierwszą była tablica rejestracyjna zamontowana w miejscu innym, niż do tego przeznaczone. Pewnie problem dotyczył przedniego oznaczenia, którego lokalizacja została zmieniona (lub tablicy nie było wcale), aby nie odbierać autu "looku". Taka modyfikacja nie jest jednak legalna i oznacza brak dopuszczenia do ruchu.

Drugą był zbyt głośny wydech. Wydech, który mógł zostać zmodyfikowany przez właściciela pojazdu. Tu modyfikacja również legalna nie jest.

Lamborghini Aventador SVJ został zatrzymany do kontroli drogowej w Warszawie w czerwcu tego roku. Sprawa powraca jednak teraz, a wszystko za sprawą nagrania, które zaczęło krążyć w sieci.

"No drogi panie, pana trabant jest za głośny." Mandat i odebranie dowodu

Kwestia tablicy jest oczywista. Kierowca, montując ją poza fabryczną ramką, złamał zapis art. 60 ust. 1 pkt 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o hałas, w ruch poszedł sonometr. W czasie badania głośności wydechu policjant już na wstępie stwierdził, że "no drogi panie, pana trabant jest za głośny." Po pierwszym pomiarze miernika dodał jedynie, że "tu słyszę więcej niż 93 dB. Zabieramy dowód rejestracyjny." Takie wskazanie złamało bowiem zapis art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jak funkcjonariusz powiedział, tak też i zrobił. Kierujący Lambo stracił dowód rejestracyjny pojazdu. Na tym jednak nie koniec. Prowadzący otrzymał również mandat karny opiewający na kwotę 500 zł za umieszczenie tablicy rejestracyjnej w innym miejscu, niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone.

Kierowca stracił czeski dowód rejestracyjny. Musi odzyskać go w Czechach

500 zł mandatu nie stanowi problemu dla kierowcy Lambo. Jak się posiada auto za 3 mln, pół tysiąca na karę z pewnością również się znajdzie. Dużo gorzej sytuacja wygląda w przypadku dowodu rejestracyjnego. Bo samochód nie był zarejestrowany w Polsce. Posiadał czeski dowód rejestracyjny, a więc i czeskie tablice. To nie uchroniło kierowcy przed kontrolą drogową, a jedynie spotęgowało jej skutki. Bo teraz odebranie dokumentu będzie możliwe, ale w Czechach. Oczywiście po wcześniejszym przesłaniu go przez polski organ, a do tego usunięciu powodu zatrzymania dowodu. Dodatkowo pojazd jakoś musi być do Czech przewieziony. Bez dowodu rejestracyjnego przejazd na kołach przez granicę może być bowiem ryzykowny.