Niektóre domowe sposoby mogą zaskoczyć swoją skutecznością. Co więcej, są ogólnodostępne, bezpieczne i nie wiążą się zazwyczaj z dużymi wydatkami. Jedna ze sztuczek, którą wciąż zna niewielu kierowców, polega na wykorzystaniu jabłka.

REKLAMA

Zobacz wideo Od 1 stycznia 2025 r. mogą podrożeć nie tylko nowe auta. Także używane! [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Przetrzyj jabłkiem szybę samochodu. Domowy sposób na poprawę komfortu jazdy

Sztuczka z jabłkiem ma dwa cele. Po pierwsze, możesz dzięki niej łatwiej usunąć owady z szyby. Kwas owocowy zawarty w jabłku rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia i brud. Co więcej, tworzy "efekt lotosu" na przedniej szybie. Woda po prostu spływa i "nie przykleja się" do szkła oraz nie zostawia smug. Oznacza to, że możesz kontynuować jazdę w deszczu i nadal zachować wystarczającą widoczność. Ten trik sprawdzi się szczególnie jeśli wycieraczki przedniej szyby są zużyte lub zepsute i może służyć jako tymczasowe rozwiązanie.

Przekrój owoc na pół. Weź jedną połówkę jabłka i pocieraj powierzchnię całej szyby. Pocieraj w górę i w dół, z boku na bok lub w kółko. Nie ma znaczenia, w którą stronę, bylebyś pokrył całą szybę.

Czy octem można myć szyby? Prosty trik, który przyda się nie tylko zimą

Trik z jabłkiem na szybie jest prosty do wykonania i niezwykle skuteczny. Alternatywą dla niego jest użycie octu jabłkowego. Przygotuj roztwór wody i octu jabłkowego, a następnie spryskaj przednią szybę i okna. Zobaczysz podobne rezultaty jak w przypadku sztuczki z pocieraniem jabłkiem. Ponadto roztwór octu jabłkowego jest skutecznym narzędziem do usuwania lodu z przedniej szyby i okien zimą. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.