Wyciągnij z lodówki i rozbij koło samochodu. Kuna ucieknie w siną dal i już nie wróci

Kuny szukają schronienia w pobliżu ludzi, gdzie wyczuwają ciepło. Znajdują je na strychach, w komórkach, stodołach, ogrodach, lecz także i w... samochodach. Choć żywią się gryzoniami i owadami, ich obecności nie sposób polubić. Wszystko przez pozostawiane odchody i poprzegryzane kable. Jak pozbyć się kuny? Nie musisz inwestować w drogie odstraszacze, bo sprawdzą się domowe sposoby za grosze.

Jak odstraszyć kunę z samochodu? Wyjmij z lodówki i rozbij przy samochodzie. A czy kostka WC działa na kuny?

Jeśli przy twoim samochodzie chętnie kręci się kuna, a auto stoi na podwórku, możesz wykorzystać pewien trik zapachowy na odstraszenie szkodnika. Wystarczy, że wyciągniesz z lodówki jedno lub kilka jajek i rozbijesz je w miejscu obok samochodu. Czułe na nieprzyjemny dla niej aromat zwierzę ucieknie w popłochu i poszuka schronienia i spokoju w innym miejscu.

Oprócz triku z jajkiem również i bezpośrednio w samochodzie możesz umieścić rzeczy, które odstraszą kuny. Najpierw dokładnie wysprzątaj wnętrze (nieczystości przyciągają te zwierzęta), a następnie zawieś pod maską... kostkę WC. Choć brzmi to nieprawdopodobnie i dziwnie, wiele osób twierdzi, że jej zapach odstrasza kuny. Musisz jednak mieć na uwadze, że aromat kostki również i dla ciebie może nie być przyjemny. Innym trikiem jest też wkładanie do przewiewnych woreczków psiej lub kociej sierści i rozkładanie w aucie.

kuna

Domowy odstraszacz na kuny do samochodu. Co zrobić, żeby kuna nie wchodziła do auta?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że skuteczne odstraszacze na kuny często mamy już w domu. Do odstraszenia zwierząt możesz wykorzystać też popularne zapachowe olejki eteryczne. Których z nich nie lubią kuny? To na przykład cytryna, lawenda i mięta pieprzowa. Wystarczy spryskać wnętrze samochodu niewielką ilością płynu, by pozbyć się kłopotu na długo. W razie potrzeby działanie możesz śmiało powtarzać. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.