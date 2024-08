Szybko zajrzyj do tej rubryczki w dowodzie. Niewiedza skończy się mandatem za parkowanie

Wielu kierowców zdaje sobie sprawę, że nie każdym pojazdem można wjechać na chodnik. Inni z kolei zastanawiają się, czy ich samochód należy właśnie do tej grupy, czy do drugiej. Informacji na ten temat szukaj w dowodzie rejestracyjnym. Co się liczy? Niewiedza może skończyć się mandatem za nieprawidłowe parkowanie.

Jakie auta nie mogą parkować na chodniku? Wszystkiego dowiesz się z dowodu rejestracyjnego

Nowo produkowane auta często okazują się cięższe niż te starsze. Zbyt duża waga wpływa z kolei na to, czy można parkować nimi na chodniku. Zależy to bowiem od masy całkowitej pojazdu. Jeśli jesteś posiadaczem dosyć dużego samochodu, lepiej upewnij się i zajrzyj do dowodu rejestracyjnego. W przypadku, gdy masa wynosi powyżej 2500 kg (łącznie z pasażerami i ładunkiem), działanie będzie obarczone ryzykiem otrzymania mandatu. Odpowiednią informację znajdziesz w rubryce F.2, a zasady są uregulowane w art. 47 Kodeksu drogowego.

W przypadku gdy samochód osobowy ma masę poniżej 2500 kg, można wjeżdżać nim na chodnik, o ile oczywiście znaki drogowe tego nie zabraniają i nie blokujemy pieszym miejsca do swobodnego przemieszczania się.

Parkowanie na chodniku w Warszawie

Jakie kary za nieprawidłowe parkowanie na chodniku? Lepiej uważaj

Policjanci po wpisaniu do systemu dowodu rejestracyjnego pojazdu od razu będą znać jego masę. Dzięki temu będą wiedzieć, komu należy się mandat za parkowanie na chodniku. Co nam wtedy grozi?

100 zł mandatu za nieprawidłowe parkowanie;

Jeden punkt karny za każde nieprawidłowe parkowanie.

Zamiast więc kombinować, lepiej zatrzymać pojazd w innym miejscu, gdzie jest pewność, że mamy do tego prawo i nie narażać się na problemy. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.