Za co można stracić prawo jazdy w Polsce? Kierowcy, spytani o pięć powodów, prawdopodobnie nie będą umieli z marszu podać ich wszystkich. Warto je jednak znać, by nie popełnić błędów na drodze i nie narazić się na zabranie prawa jazdy.

Za co można zabrać prawo jazdy? Lepiej uważaj, bo długo sobie nie pojeździsz

Oczywiście żadnego zdziwienia nie wzbudzi fakt, że najczęstszym powodem odebrania prawa jazdy jest przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Jeśli kierowcy jadą wolniej, zazwyczaj kończy się to jedynie mandatem. Oczywiście w takiej sytuacji działanie policji będzie jak najbardziej słuszne, ponieważ nadmierna prędkość sprawia realne zagrożenie nie tylko dla kierowców, lecz także i dla osób, które spotka na swojej drodze.

Drugim powodem jest przekroczenie limitu 20 punktów karnych przez kierowców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia samochodu krócej niż rok. W przypadku osób z dłuższym "stażem" limit ten jest wyższy. Oczywiście, nie można pominąć również prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, gdy stężenie we krwi wynosi co najmniej 0,2-0,5 promila. Wtedy również kierowcy otrzymują zakaz prowadzenia pojazdów. Na co jeszcze uważać?

Za co można stracić prawo jazdy 2024? Wypadki i kontrole

Jeśli dojdzie do wypadku, a kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia, może otrzymać zakaz prowadzenia samochodu na co najmniej 3 lata. Oczywiście, oprócz tego, w zależności od skali zdarzenia, czekają go również jeszcze inne konsekwencje. Należy jeszcze wziąć pod uwagę niezatrzymanie się do kontroli, co może skutkować zakazem prowadzenia pojazdów na co najmniej rok. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.