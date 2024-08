Car of the Year 2025. Jest lista kandydatów. Zgadnij, ile samochodów jest z Chin

Konkurs "Car of the Year 2025" będzie wyjątkowy. Powód jest prosty. Na liście kandydatów do statuetki już znalazło się 41 pojazdów. To oznacza, że jest ona rekordowo długa. Choć słowo "rekordowy" pasuje do jeszcze jednej kwestii. Do ilości chińskich samochodów, które się na niej znalazły.

Na liście Car of the Year 2025 jest zaskakująco dużo aut z Chin

O nagrodę Europejskiego Samochodu Roku 2025 powalczy m.in. BYD Seal U, MG Cyberster, Polestar 3, Polestar 4 czy Xpeng G6. Ciekawostka jest taka, że każdy z chińskich modeli jest elektryczny. Azjatyccy producenci ewidentnie patrząc na Europę, zafiksowali się na napędach zeroemisyjnych. Najwyraźniej uznali, że w tym segmencie mają największe szanse na sukces sprzedażowy. I ważną perspektywą w tym poglądzie jest pewnie rok 2035 i zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych. Poza tym tak szeroka obecność chińskich aut w plebiscycie pokazuje jeszcze jedną rzecz. Te samochody wcale nie są takie passe w Europie, jak mogłoby się wydawać.

Jury Car of the Year 2025 przychylnym okiem patrzy jednak nie tylko na chińskie elektryki. Preferencyjnie traktowane są też pojazdy zermoemisyjne europejskich czy koreańskich marek. Dobry przykład stanowi kandydatura Audi Q6 e-tron, Citroena ë-C3, BMW iX2, Cupry Tavascan, Hyundaia Inster, Mini Coopera SE, Renault 5, Volvo EX90 czy Kii EV3.

W tym roku o tytuł Car of the Year powalczy model z Polski!

Chińskie auta i elektryki to oczywiście dopiero początek stawki. Bo choć te propozycje są wyraźnie dominujące, jest jeszcze co najmniej kilka modeli, o których warto powiedzieć kilka słów więcej. Mowa m.in. o:

Alfie Romeo Junior – to auto szczególnie ważne z polskiego punktu widzenia. Crossover segmentu B jest bowiem produkowany w Polsce w zakładzie Stellantis w Tychach.

Toyocie Land Cruiser – tego klasyka chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nowy Land Cruiser jest jeszcze bardziej kwadratowy i terenowy. Oldskulowy jest także napęd. W Europie dostarcza go 2,8-litrowy, 205-konny silnik diesla.

KGM Torres – SsangYong nigdy nie pasował do listy najlepszych. Torres to jednak inna bajka motoryzacyjna. SUV ma ciekawy design i spore możliwości. Aby podkreślić nową jakość, firma zmieniła nawet nazwę marki na KGM.

Dacii Duster – czy sądziliście kiedyś, że Dacia ma szansę na tytuł samochodu roku? Nowy Duster jasno pokazuje, że rumuńska marka poszła na nowe tory. SUV jest świeży, ładny i momentami elegancki. To naprawdę ciekawy model, który nadal ma dobrą cenę.

Alfa Romeo Junior

Audi Q6 e-tron

BMW X2/iX2

BYD Seal U

Citroën C3/ë-C3

Citroën C3 Aircross

Cupra Tavascan

Cupra Terramar

Dacia Duster

Fiat Grande Panda

Ford Explorer

Ford Tourneo Courier

Hyundai Inster

Hyundai Santa Fe

KGM Torres

Kia EV3

Lexus LBX

Maserati GranTurismo

Maserati Grecale

Mazda CX-80

MG

MG Cyberster

Mini Cooper SE

Mini Countryman

Opel Grandland

Opel Frontera

Polestar 3

Polestar 4

Porsche Macan

Renault 5

Renault Symbioz

Renault Rafale

Škoda Superb

Škoda Kodiaq

Smart #3

Suzuki Swift

Toyota Land Cruiser

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volvo EX90

Xpeng G6

Car of the Year: 60 lat historii i prawdziwe moto-legendy na liście

Konkurs Car of the Year jest europejskim plebiscytem, który ma naprawdę długą historię. Statuetki są przyznawane od 1964 r. W tegorocznej edycji udział weźmie aż 59 jurorów. Ci będą pochodzić w sumie z 22 krajów. Pierwszym Europejskim Samochodem Roku był Rover 2000. W 2024 r. statuetka przypadła Renault Scenic E-Tech Electric. W przeszłości laur zdobyły m.in. takie modele, jak Fiat 128, Audi 80 B1, Lancia Delta, Opel Kadett V, Citroen XM, Renault Clio I, Alfa Romeo 156, Toyota Yaris I, Volkswagen Passat B8 czy Jaguar I-Pace. Jeżeli chodzi o modele chińskie, pierwszy w historii tej statuetki pojawił się w konkursie zorganizowanym dla roku 2024.