Polska jest potentatem w produkcji baterii do elektryków. Niestety ich sprzedaż zahamowała

Raport dotyczący polskiego rynku motoryzacyjnego przygotowany przez AutomotiveSuppliers na pierwszy rzut oka wygląda mocno optymistycznie. Produkcja sprzedana polskiego sektora moto po raz pierwszy w historii przekroczyła 60 mld zł. To oznacza wzrost o 3,4 proc. Tyle że dane bardziej szczegółowe już takie optymistyczne nie są.

Rynek produkcji baterii w Polsce cofnął się w czasie do 2021 r.

W tytule powiedziałem o tym, że sprzedaż baterii do samochodów elektrycznych, które są produkowane w Polsce, zahamowała. Słowo "zahamowała" nie oddaje jednak pełni problemu. Bo wyniki eksportu tych produktów dosłownie zanurkowały. W I kwartale 2024 r. wartość sprzedaży baterii za granicę wyniosła 1,48 mld euro. To stanowi wartość aż o 54,7 proc. niższą niż w 2023 r. Taki wynik dosłownie cofnął nas w czasie do 2021 r.

Malejący eksport stanowi zły prognostyk dla całej branży. A powód takiej sytuacji wynika z dalszych statystyk. Bo warto np. wiedzieć o tym, że akumulatory to blisko 12 proc. całego eksportu produktów motoryzacyjnych z Polski. Dziś blisko 12 proc. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 25,8 proc.

Sprzedaż baterii do Niemiec zmalała o blisko 60 proc.

Najbardziej znaczący spadek eksportu Polska ma w przypadku sprzedaży baterii do Niemiec. Ta obniżyła się aż o 59,11 proc., przy czym nasi zachodni sąsiedzi odbierali do tej pory aż 53 proc. wszystkich wyprodukowanych nad Wisłą akumulatorów. Numerem dwa jest Francja. Zbyt zmalał o 34,5 proc. Do francuzów natomiast należy blisko 15 proc. rynku w Polsce. Zieloną wyspę stanowią wyłącznie Czechy. Tu wzrost eksportu osiągnął wartość na poziomie prawie 12 proc. Tyle że Czesi odbierają tylko 5,6 proc. baterii z naszego kraju.

Czemu maleje popyt na baterie do samochodów elektrycznych?

Sytuacja na rynku baterii do samochodów jest słaba. Wynika ona jednak bezpośrednio z sytuacji na rynku pojazdów zeroemisyjnych. A tu sprzedaż zatrzymała się lub maleje. Nie brakuje zatem doniesień mówiących np. o tym, że w Niemczech zalega około 100 tys. aut elektrycznych, które czekają na swoich klientów. Niższe zainteresowanie wynika z ciągłych wątpliwości europejskich kierowców co do tego rodzaju napędów oraz mimo wszystko mało atrakcyjnych zachęt do zakupu eko-aut.

Polskę taka sytuacja dotknie szczególnie. Zwłaszcza że to w naszym kraju zlokalizowanych jest wiele zakładów, które baterie do aut produkuje. Obok Węgier jesteśmy jednym z liderów w regionie europejskim. Dobrym przykładem polskiego zakładu działającego w tej branży jest m.in. LG Energy Solution Wrocław, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, BMZ Poland, Clean Power Technology, Northvolt Poland, Umicore, SK Innovation czy Foosung Poland. Sektor jest wart jakieś 38 mld zł.