Każdy samochód dopuszczony do ruchu drogowego powinien mieć sprawne wszystkie światła. Regulują to obowiązujące w naszym kraju przepisy, które są surowo respektowane przez Policję. Jeśli przejeżdżający patrol zauważy w twoim aucie kłopoty z oświetleniem, może nawet zatrzymać dowód rejestracyjny. Czy mandaty za brak świateł są wysokie?

Na jakich światłach powinno się jeździć samochodem? Ta wiedza uchroni cię przed mandatem

W samochodzie wyróżniamy cztery główne tryby oświetlenia, których nieznajomość może przyczynić się do szybkiej kontroli policyjnej i wyciągnięcia konsekwencji. Najważniejsze z nich to światła mijania. Zgodnie z polskimi przepisami, od 2007 roku kierowcy mają obowiązek używania ich bez względu na porę roku oraz dnia, w warunkach normalnej przejrzystości. Jeśli warunki pogodowe są dobre i mamy odpowiednią widoczność, w czasie od świtu do zmierzchu, możemy zastąpić je światłami dziennymi.

Kiedy zapadnie zmierzch, a my jedziemy w terenie niezabudowanym, powinniśmy włączyć światła drogowe, potocznie nazywane długimi. Nie możemy ich używac jeśli istnieje możliwość oślepienia innych kierowców, rowerzystów czy pieszych. W warunkach ograniczonej widoczności, np. podczas silnych opadów czy mgły, należy uruchomić światła przeciwmgielne. Dzięki temu podczas trudnych warunków drogowych inni kierowcy w porę dostrzegą nasz samochód, co może pozwolić uniknięcia kolizji. Jeśli podczas kontroli policyjnej okaże się, że oświetlenie uległo awarii, funkcjonariusze mogą zatrzymać dowód rejestracyjny i uniemożliwić ci dalszą jazdę.

Ile zapłacisz za brak świateł w 2024 roku? Jakie mandaty przewiduje taryfikator?

Źle użytkowane światła w samochodzie? Sprawdź, za co grozi mandat

Jeśli notorycznie zapominasz o włączeniu świateł podczas jazdy, możesz się nieźle przejechać i zapłacić mandat. Nocą bez problemu zauważysz brak oświetlenia, gdyż znacznie zmniejsza to widoczność. W ciągu dnia jest to jednak utrudnione i możesz liczyć jedynie na dobrą wolę kierowców z przeciwka, którzy "mignięciem" mogą zawiadomić o braku świateł. W 2024 roku taryfikator mandatów kształtuje się następująco:

Jazda bez włączonych świateł mijania . Jeśli sytuacja ma miejsce od świtu do zmierzchu, zapłacisz 200 zł i dostaniesz 2 punkty karne. 300 zł i 4 punkty grożą za brak świateł po zapadnięciu zmroku.

. Jeśli sytuacja ma miejsce od świtu do zmierzchu, zapłacisz 200 zł i dostaniesz 2 punkty karne. 300 zł i 4 punkty grożą za brak świateł po zapadnięciu zmroku. Niewłaściwe użycie świateł długich . Za oślepianie innych użytkowników drogi Policja wystawi mandat w wysokości 200 zł oraz 3 punkty karne.

. Za oślepianie innych użytkowników drogi Policja wystawi mandat w wysokości 200 zł oraz 3 punkty karne. Złe użytkowanie świateł przeciwmgielnych . Jeśli w warunkach dobrej widoczności masz je włączone, otrzymasz 2 punkty karne i 150 zł mandatu.

. Jeśli w warunkach dobrej widoczności masz je włączone, otrzymasz 2 punkty karne i 150 zł mandatu. Brak świateł postojowych na nieoświetlonej drodze skutkuje karą w wysokości 100 zł i jednym punktem karnym.

skutkuje karą w wysokości 100 zł i jednym punktem karnym. Jeśli w nieprawidłowy sposób używasz świateł awaryjnych, możesz się szykować na otrzymanie punka karnego i mandaty w wysokości 150 zł.

Pamiętaj, że podczas kontroli policyjnej sprawdzane są również światła pozycyjne, awaryjne, stopu oraz kierunkowskazy, dlatego warto raz na jakiś czas przetestować ich działanie. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.