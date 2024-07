Wprowadzenie punktów karnych miało na celu utemperowanie kierowców, którzy notorycznie łamali przepisy ruchu drogowego. System jest na tyle jasny, że każdy może w łatwy sposób sprawdzić, ile grozi za poszczególne wykroczenia. Jak wyglądają limity w 2024 roku i kiedy kasują się punkty karne?

Ile można mieć pkt karnych? 2024 rok nie przynosi zmian

Kiedy łamiesz przepisy ruchu drogowego, musisz liczyć się z tym, że za swoje przewinienia otrzymasz nie tylko mandat. Za każde z nich zostanie również naliczona kara w postaci punktów karnych i to ona jest znacznie bardziej dotkliwa niż konsekwencje finansowe. Jeśli uzyskasz limit przysługujących ci punktów, możesz stracić prawo do prowadzenia pojazdu. Jest to szczególnie dotkliwe dla osób, które pracują w zawodzie kierowcy.

Bezpieczną ilość punktów karnych możliwych do zdobycia rozpatrujemy w dwóch wariantach.

Pierwszy odnosi się do osób, które zdały prawo jazdy niedawno i od tej sytuacji nie minął jeszcze rok kalendarzowy. Świeży kierowcy mogą zdobyć 20 punktów karnych, a przy 21 wyciągane są odpowiednie konsekwencje.

Drugi zaś dotyczy kierowców, którzy posiadają prawo jazdy powyżej roku kalendarzowego. Mogą oni zebrać 24 punkty karne, a przy 25 policja odbiera prawko.

Kiedy znikają punkty karne. 2024 rok podobny do poprzedniego w tym temacie

Jeśli przez nieuwagę czy roztargnienie dorobiłeś się kilku punktów, znikną z twojego konta po upływie 12 miesięcy od opłacenia mandatu. Warto więc uregulować zadłużenie jak najszybciej, gdyż każdy dzień zwłoki wydłuża termin do osiągnięcia "czystej karty" kierowcy. Osoby, które często prowadzą pojazd na długich trasach, są bardziej narażone na przewinienia. Zawodowi kierowcy często łapią najwięcej punktów, dlatego zdarza się, że osiągają limit. Co się dzieje, kiedy przekroczymy górną granicę?

Jeśli dotyczy to osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż rok, zostaje skierowana na badania psychologiczne. Dodatkowo musi zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny na takich samych zasadach jak kandydaci na kierowcę (bez kursu). Pozytywne wyniki oznaczają powrót na drogi. W przypadku osób, które mają prawo jazdy mniej niż rok, zostają im cofnięte uprawnienia i wymagane jest ponowne podejście do całego kursu na prawo jazdy. Dopiero ukończenie go i ponowne zdanie egzaminów umożliwi świeżemu kierowcy ponowne prowadzenie samochodu. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.