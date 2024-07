Tak kierowcy ignorują znak B-20. Policja sprytnie obserwuje i wystawia mandaty

Na pozór proste skrzyżowanie z drogą pierwszeństwa, jakich wiele na polskich drogach, okazuje się dla zmotoryzowanych niezwykle ciężkie do pokonania przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ustawiony przed skrzyżowaniem znak B-20 czyli "STOP", zakazuje wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem i informuje o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą. Zmotoryzowany bezwzględnie powinien zatrzymać pojazd i rozejrzeć się wokół, zanim wjedzie na skrzyżowanie. Niestety, często tak się nie dzieje. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak powinni postępować.

Dron zawisł nad skrzyżowaniem

Kolejny przykład nieprawidłowego zachowania na prostym skrzyżowaniu, płynie z miejscowości Stróża koło Kraśnika (woj. lubelskie). Policjanci prowadzący działania kontrolne z użyciem bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w kamerę, przy pomocy zawieszonego w powietrzu drona obserwowali okolicę skrzyżowania przy jednej z dróg wojewódzkich. W ten sposób policjanci ujawnili 7 przypadków nierespektowania znaku B-20.

Wykroczenie wycenione na 300 zł i 2 punkty karne

Na kierowców łamiących przepisy, kilkaset metrów dalej czekał oznakowany patrol. Po zatrzymaniu do kontroli zmotoryzowani mieli okazję przekonać się, jak sprytne i skuteczne jest wykorzystywanie dronów na służbie. Urządzenia tego typu umożliwiają rejestrowanie zachowań na drodze z dużej odległości. Ujawnione wykroczenia wiązały się z nałożeniem kary. Według kodeksu drogowego za popełnienie przewinienie zignorowania znaku B-20 ustawodawca przewiduje mandat karny w wysokości 300 złotych oraz 2 punkty karne.

Każdy kierowca musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest odpowiedzialny za prowadzenie pojazdu mechanicznego i ma wpływ na to, co się dzieje na drodze. Koncentracja i skupienie, a także uważne czytanie znaków drogowych, to bezpieczna i zarazem bezkolizyjna jazda.