Marka samochodowa SsangYoug istnieje na światowym rynku od 70 lat. We wczesnym okresie istnienia specjalizowała się w produkcji terenówek, ciężarówek i autobusów. Jednak z biegiem lat firma rozszerzyła swoją ofertę o samochody osobowe. Szczególnie SUV-y spod skrzydeł SsangYoug są wysoko oceniane pod kątem jakości, wytrzymałości oraz niezawodności. Jak wygląda popularność marki w Polsce?

Czy SsangYong to dobra marka? Wzrost sprzedaży mówi sam za siebie

Koreańska marka może mówić o dużym sukcesie na polskim rynku samochodowym. W czerwcu tego roku padł rekord sprzedaży i zanotowano wzrost o 325 proc. względem czerwca 2023. Jak donosi Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, z salonów wyjechało 1000 samochodów od SsangYong: 663 osobówek i 37 dostawczaków.

To doskonała wiadomość dla marki, gdyż biorąc pod uwagę pierwsze półrocze, wynikiem przebiła Land Rovera, Mitsubishi czy Jeepa. W czym tkwi tajemnica sukcesu? Jak się okazało, Polacy zaufali SsangYong za uczciwe podejście do klienta. W porównaniu do konkurencji, marka oferuje dobry pojazd z porządnym wyposażeniem za mniejszą sumę, co zdobyło serca konsumentów.

SsangYong Rexton czy Korando? Z pewnością znajdziesz model dla siebie

Auta koreańskiej marki możesz zakupić u dealerów w 38 punktach na terenie Polski. Marka prężnie się rozwija i stale rozszerza swoją flotę, dlatego warto zaglądać do salonów, by śledzić nowości. Klienta mają przyciągnąć nie tylko świetnej jakości samochody, lecz także dodatkowe profity, jak np. wydłużenie gwarancji do 10 lat czy konkurencyjne ceny aut dostępnych od ręki. W kraju największą popularnością cieszą się dwa modele: Korando, który w wersji Crystal kupisz od 108 490 zł oraz Tivoli, którego cena w zależności od wyposażenia znajduje się w przedziale od 91 900 do 138 900 zł. Najdroższym z SUV-ów jest model Rexton. Koszt najniższej wersji zaczyna się od 187 990 zł. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.