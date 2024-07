Autostradą na Mazury. To możliwe. Oto rekomendowane trasy do krainy tysiąca jezior

Każdy ma swoje upodobania. Są kierowcy, którzy od lat jeżdżą na pamięć i preferują własne trasy. Nie brak także tych, którzy często kierują się nawigacją. I to taką, która pomaga omijać korki i inne drogowe utrudnienia. Wiele programów proponuje już przynajmniej kilka planów podróży, więc to do kierowcy należy wybór. A która z tras jest optymalnym rozwiązaniem, by dotrzeć w możliwie najkrótszym czasie i nie wydać fortuny na paliwo? Z pytaniem zmierzyli się twórcy popularnej polskiej aplikacji NaviExpert.

Zespół ekspertów opracował kilka planów podróży dla kierowców ruszających z Poznania, Warszawy i Wrocławia. Podczas kalkulacji tras uwzględniono m.in. historyczne dane o ruchu z okresu tegorocznej majówki, gdy odnotowano znaczące zwiększenie liczby pojazdów. Innymi słowy, pod uwagę wzięto typowy ruch turystyczny, gdy kierujący ruszają w dłuższą podróż.

Warto pamiętać, że poniższe propozycje to wyliczenia, które mogą różnić się od tras, które twoja nawigacja opracuje w chwili wyjazdu. Przebieg trasy jest mocno uzależniony od aktualnych danych o natężeniu ruchu i wszelkich utrudnieniach (remonty, wypadki, tymczasowa organizacja ruchu w danych miejscach). Im jest ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że uda się ominąć większość niespodzianek po drodze.

Kierunek z Poznania: Giżycko

Do przejechania jest ponad 440 km. NaviExpert rekomenduje dłuższą trasę (475 km), którą szybciej dotrzesz do celu (różnica ponad pół godziny). Ma to oczywiście swoją cenę w postaci nieco zwiększonego zużycia paliwa (ponad 4 l różnicy, czyli niewiele). W przypadku rekomendowanej trasy można zaliczyć fragmenty autostrad A1 i A2 oraz kilku dróg ekspresowych (S5, S7, S16 i S51). Znamienne, że na szybszej trasie kierowca minie więcej fotoradarów (5 urządzeń, z czego większość na jednym 40 km odcinku). W przypadku trasy ekonomicznej twórcy prognozują większe prawdopodobieństwo spotkania z drogówką oraz przejazd odcinkiem objętym pomiarem średniej prędkości (DK 16 w Gietrzwałdzie).

Trasy Poznań - Giżycko NaviExpert

Kierunek z Warszawy: Ruciane-Nida

Różnica odczuwalna. Zależnie od wybranej trasy można zaoszczędzić nawet 52 km i ponad 5 l paliwa. Aplikacja proponuje aż cztery różne warianty tras. Wśród nich nie tylko rekomendowana i ekonomiczna, ale także najszybsza oraz ta, w której uwzględniono tylko główne drogi. Najkrótsza mierzy 195 km długości i jest usiana fotoradarami (aż 7 lokalizacji). Najdłuższa to 247 km do pokonania oraz kilka kontroli drogowych i dwa zestawy odcinkowego pomiaru prędkości. Znamienne, że NaviExpert rekomenduje trasę najdłuższą, na której zużyjemy najwięcej paliwa. W podróży spędzimy jednak mniej czasu (o kilkanaście minut krócej w porównaniu z dwoma wariantami).

Trasa Warszawa - Ruciane-Nida NaviExpert

Kierunek z Wrocławia: Mikołajki

Trzy propozycje dla Wrocławian. Pomiędzy poszczególnymi trasami jest ponad 25 min różnicy. W kwestii dystansu różnica sięga ok. 40 km. Ile zaś można zaoszczędzić na paliwie? Według szacunków ok. 5 l benzyny. W każdym przypadku podróż zajmie ponad 6 godzin. Rekomendowana trasa jest najdłuższa (597 km) i najbardziej kosztowna (samochód zużyje najwięcej paliwa). Przynajmniej jednak maleje ryzyko utknięcia w korku, gdyż w proponowanym wariancie Warszawę omija się od zachodniej strony.

Trasa Wrocław - Mikołajki NaviExpert

Bez względu na to, którą trasę wybierzesz, warto uruchomić nawigację na czas podróży. Najlepszym rozwiązaniem są programy z funkcją informacji o aktualnej sytuacji drogowej (a takich nie brakuje dla telefonów z Android i iOS). W praktyce oznacza to możliwość automatycznej (lub ręcznej) korekcji trasy, by ominąć korki i inne utrudnienia (np. miejsca, w których doszło do wypadku).