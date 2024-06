Imponujące konstrukcje, które skracają naszą podróż i ułatwiają przejazdy samochodem i pociągiem, są ciekawostką godną uwagi. Okazuje się, że niebawem ma powstać kolejna, a budowa trwa już od 2022 roku. Mowa o nowym tunelu drogowo-kolejowym pod Bałtykiem. Podróżujący, chcący dostać się z Hamburga do Kopenhagi, będą mieli szansę zaoszczędzić aż dwie godziny jazdy. Co jeszcze wiadomo?

REKLAMA

Zobacz wideo Przejazd nowym tunelem pod Ursynowem. GDDKiA opublikowała film

Kiedy tunel Niemcy-Dania? Na zakończenie prac trochę jeszcze poczekamy

Nowy tunel docelowo ma powstać do 2029 roku. Jak podaje rmf24.pl, będzie miał 18 km, czyli ma być najdłuższym na świecie. W inauguracji pierwszego 217-metrowego odcinka wziął udział król Danii, Fryderyk X. Ubrany w kask i odzież ochronną monarcha odsłonił tablicę pamiątkową i złożył do kapsuły czasu monetę ze swoim wizerunkiem oraz pamiątki osób, które biorą udział w budowie konstrukcji. Ta będzie się mieściła pod cieśniną Bełt Fehmarn i połączy duńskie miasto Roedby z Puttgarden w Niemczech. Przejazd z Niemiec do Danii czterema pasami samochodem wyniesie około 10 minut, a pociągiem około 7 minut.

Okazuje się, że specjalistyczne statki, które będą układać w morzu 89 betonowych elementów przeprawy, zbudowane zostały w gdyńskiej stoczni. W pracach uwzględniono również polskich pracowników, którzy pomogą w dalszej budowie tunelu. Wśród 1,5 tys. osób stanowią większość.

Tunel (zdjęcie ilustracyjne) Fot. krblokhin / iStock

Po co buduje się tunele? Ogromne konstrukcje znacznie ułatwiają życie

Tunele budowane pod Bałtykiem pełnią istotną funkcję transportową. Dzięki nim mamy szansę poruszać się między państwami w o wiele krótszym czasie, co wpływa również pozytywnie na handel i wymianę towarów między nimi. Ponadto przyciągają inwestycje, wspierają turystykę i chronią przed zmiennymi warunkami pogodowymi na zewnątrz. To również świetna alternatywa dla podróży promami, które mogą być mniej wydajne. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.