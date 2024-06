Na paragonie więcej niż w baku? Ruszyły kontrole na stacjach. Tak oszukują na paliwie

Wiele osób zastanawia się, czy dystrybutory paliwa i ich liczniki działają tak, jak powinny. Czasem możemy mieć bowiem wrażenie, że nie zatankowaliśmy zbyt wiele, a liczby na maszynie urosły zbyt wysoko. Okazuje się, że jest instytucja, która ma prawo przeprowadzić w tym zakresie kontrole. Tych wcale nie brakuje. Do jakich wniosków doszła w 2023 roku?

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany kierowca za mocno "zatankował" i dachował na stacji paliw

Kto kontroluje dystrybutory paliwa? Urząd Miar bierze pod lupę stacje benzynowe

Urząd Miar ma prawo do przeprowadzania na stacjach benzynowych kontroli, również i dystrybutorów. Powinny one jednak być zapowiedziane na co najmniej siedem dni wcześniej, chyba że chodzi o wykroczenia i przestępstwa (najczęściej kontrole skargowe).

- Zakres kontroli obejmuje między innymi sprawdzenie posiadania ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej, świadectw legalizacji odmierzaczy oraz sprawdzenie właściwości metrologicznych kontrolowanych przyrządów pomiarowych, w szczególności, czy wartości błędów kontrolowanych przyrządów mieszczą się w granicach błędów dopuszczalnych określonych w przepisach. Stwierdzenie w toku powyższych kontroli nieprawidłowości w stosowaniu przyrządów pomiarowych, w tym odmierzaczy na stacjach paliw, zagrożone jest nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny - poinformowała w rozmowie z autokult.pl Elżbieta Sawerska, rzeczniczka prasowa Głównego Urzędu Miar.

Jak podaje autokult.pl, w 2023 roku Okręgowy Urząd Miar w Warszawie przeprowadził 322 kontrole stacji paliw. Nie wszystkie przeszły je bez zarzutów, bo błąd zauważono w 12 odmierzaczach paliw i 1 odmierzaczu gazu. W Małopolsce zaś w tym samym roku sprawdzono 68 stacji (przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie), a nieprawidłowości stwierdzono w prawie 5 procentach miejsc. Można stwierdzić, że to bardzo dużo.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Od czego zależy dokładność pomiaru dystrybutora do paliw? Z tego nie każdy zdaje sobie sprawę

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, reguluje błędy w pomiarach biopaliw, benzyny i oleju napędowego, które można uznać za dopuszczalne. Wynoszą one 0,5 procent, czyli w przypadku tankowania 50 litrów różnica może wynieść 0,25 litra. Dlaczego uwzględniono dopuszczalny błąd? Wszystko ze względu na to, że na dystrybutory oddziałują czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na dany pomiar. Chodzi o wilgotność, temperaturę, ciśnienie i tak dalej. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.