Dlaczego ubery i bolty cykają podczas jazdy? Chodzi o pieniądze

Chyba każdy podróżujący uberem lub boltem choć raz słyszał dziwny sygnał dźwiękowy podczas jazdy. Nie, to nie kwestia taksometru. Przejazdy na aplikację nie wymagają bowiem jego użycia. Podróżujący z góry i zamawiając przejazd, poznaje jego cenę. Płatność odbywa się zdalnie. Czym jest zatem dziwne i tajemnicze cykanie? To specjalne powiadomienie. Każdy z takich dźwięków może oznaczać dla kierowcy potencjalny zarobek.

Piknięcie oznacza nowe zlecenie w danej okolicy dla kierowcy

Kierowcy jeżdżący w ramach sieci ubera i bolta obsługują przejazdy za pomocą aplikacji. Ta pozwala na włączenie się do sieci i rozpoczęcie świadczenia usług, dostarcza im zlecenia, podaje wskazówki lokalizacyjne (a nawet może nawigować pod wskazany adres), ale też daje możliwość rozliczania poszczególnych przejazdów oraz przychodów z działalności. Pikanie słyszalne w kabinie pasażerskiej podczas jazdy uberem lub boltem to właśnie powiadomienia wysyłane przez dedykowaną aplikację.

Aplikacje są wszechstronne. Sieci dbają o to, aby były dostosowane zarówno do wymogów Andoida, jak i system iOS. Praktycznie każdy może ją pobrać na swojego smartfona. Zalogują się w niej jednak wyłącznie kierowcy zweryfikowani w danej sieci przewozu osób.

Piknięcie w bolcie lub uberze. Po zatwierdzeniu zlecenia, kierowca dostaje adres

Zasada działania aplikacji jest prosta. Kierowca przechodzi w tryb online, a wtedy program pobiera lokalizację smartfona. Na jej podstawie i przy pomocy powiadomień wyświetlanych na ekranie głównym oraz emitujących dźwięk, informuje o zleceniach zarejestrowanych w pobliżu. Kierowca może zapoznać się ze szczegółami proponowanego świadczenia usług (a więc odległością przejazdu i opłatą za niego), a następnie podjąć decyzję o przyjęciu lub zignorowaniu transportu.

Bardzo ważne jest to, że aplikacja po przesunięciu palcem i przyjęciu zlecenia, poda kierowcy dane lokalizacyjne pasażera. To ułatwia wyszukanie pasażera, dojazd do jego lokalizacji i możliwie najszybsze rozpoczęcie świadczenia usługi. Proste, wygodne i intuicyjne. A do tego ważne dla kierującego. Szczególnie że po każdym z przejazdów pasażer ma możliwość wystawienia kierowcy ubera lub bolta opinii. Czas dojazdu na miejsce jest zatem szczególnie kluczowy.