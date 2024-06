Skończy się Eldorado. Będą wyższe mandaty za złe parkowanie? Posłowie już działają

Wprowadzone w grudniu 2021 roku regulacje, które weszły w życie we wrześniu 2022 roku, dotyczące taryfikatora mandatów zmieniły wymiar kar dla kierowców na znacznie surowsze. Takie przewinienia jak przekroczenie prędkości, jazda pod wpływem alkoholu czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych wiążą się dziś z konsekwencjami m.in. w postaci srogiego mandatu. Inaczej jest w przypadku kar za nieprawidłowe parkowanie. Jednak niedługo może się to zmienić.

Ile mandat za złe parkowanie 2024? Posłowie chcą zmian w karach za to wykroczenie drogowe

Niektóre stawki w taryfikatorze mandatów nie zostały objęte zmianami w 2021 roku, więc wykroczenia drogowe, takie jak nieprawidłowe parkowanie pozostały w takiej samej wysokości od 2003 roku. Warto nadmienić, że wysokość minimalnej pensji wynosiła wówczas 800 zł, a obecnie jest to 4242 zł. Trójka posłów w związku z tym wystosowała interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Taryfikator mandatów za wykroczenia związane z parkowaniem zawiera stawki grzywien, które są istotnie niższe niż opłata dodatkowa za nieuprawniony postój w strefie płatnego parkowania.

Nowa era w stawkach mandatów za nieprawidłowe parkowanie? Parlamentarzyści chcą zmian

Inicjatorzy zmian zwrócili się w interpelacji do MSWiA czy minister ma w planach zmiany taryfikatora w wysokości mandatów dotyczących parkowania, a także czy ma zamiar wprowadzić w odniesieniu do parkowania zasadę recydywy. Paulina Matysiak, Klaudia Jachira, Franciszek Sterczewski w przygotowanym piśmie przytoczyli kilka przykładów, które posłużyły im za argumenty tłumaczące ich racje. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

"[...] Jazda wzdłuż chodnika wg nowego taryfikatora podlega karze grzywny w wysokości 1500 złotych. Natomiast parkowanie z dala od krawędzi jezdni (które wymaga jazdy wzdłuż chodnika) nadal karane jest kwotą 100 zł". [...] Dwa dni legalnego postoju w warszawskiej SPPN to 114 zł. Dwa dni postoju na wyznaczonym miejscu w strefie, ale bez wniesienia opłaty skutkuje nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 600 zł. Natomiast dwa dni nielegalnego postoju w strefie (np. na przystanku autobusowym) jest zagrożone mandatem w wysokości 100 zł.