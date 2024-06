Wybór opon do samochodu nie jest prostym zadaniem, ponieważ oczekujemy, że zakup będzie służył nam przez lata. Podczas gdy niektórzy stawiają na letnie i zimowe, inni wybierają wielosezonowe. A jak z naszymi czytelnikami? Zapytaliśmy o to w jednej z naszych sond, a jej wyniki nie pozostawiły złudzeń.

Jakie opony wybrać? Większość czytelników stawia na takie

W jednej z naszych sond spytaliśmy czytelników, czy są fanami opon wielosezonowych. Na dzień 4 czerwca 2024 roku wzięło w niej udział 1946 osób. Najwięcej wybrało odpowiedź "Tak, jeżdżę tylko na nich przez cały rok", bo aż 59 procent. Drugą najchętniej odpowiedzią było wybierane "Nie, wymieniam opony na zimę i lato" (35 procent). O wiele mniej osób zaznaczyło odpowiedzi "Nie wiem, nie mam zdania" i "Nie dotyczy mnie to, nie mam samochodu". A ty jakie opony lubisz najbardziej?

Czy opłaca się kupować opony wielosezonowe? Mają wiele zalet, ale również i wady

Opony wielosezonowe, tak jak i praktycznie wszystko inne na świecie, mają swoje wady i zalety, a także zwolenników i przeciwników. To, czy będą się sprawdzać, zależy w głównej mierze od naszych osobistych preferencji. Do zalet z pewnością należy to, że takie opony są uniwersalne i nie trzeba co sezon ich zmieniać.

Mogą się też wiązać z mniejszymi koszami, bo zamiast dwóch kompletów opon (i letnich, i zimowych) kupujemy tylko jeden. Mimo to warto mieć na uwadze, że opony wielosezonowe to, ogólnie rzecz biorąc, kompromis między letnimi i zimowymi. Oznacza to, że w trudnych warunkach atmosferycznych mogą nie działać tak sprawnie, jak na przykład zimowe. Opony sezonowe są dobrym rozwiązaniem dla osób, które na co dzień poruszają się po ulicach w mieście, gdzie warunki raczej nie zaskoczą. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.