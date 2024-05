Znaki drogowe budzą wśród kierowców wiele emocji. Choć niektórym wydaje się, że znają wszystkie na pamięć, może się okazać, że jednak się mylą. Tak było w przypadku jednego, o który zapytaliśmy w quizie. Znajdziesz go TUTAJ. Sprawdź, czy się nie pomylisz i zweryfikuj wiedzę, którą każdy kierowca powinien mieć w małym palcu. Co oznacza ten znak drogowy? Na pytanie odpowiedziały aż 92732 osoby.

Czy znasz ten znak drogowy? Ponad 60 tys. osób odpowiedziało źle

Pewien znak drogowy, który możemy zobaczyć podczas jazdy samochodem, stał się nie lada wyzwaniem dla wielu internautów. Okazuje się, że większość udzieliła błędnej odpowiedzi. A czy ty znasz odpowiedź?

Co opisuje ten znak drogowy? Co opisuje ten znak drogowy? Fot. Grafika własna

Według naszych statystyk z 22 kwietnia 2024 r., 31860 osób znało poprawą odpowiedź na pytanie, jednak aż 60872 osoby udzieliły odpowiedzi niepoprawnej. Czy znasz odpowiedź na powyższe pytanie? Którą odpowiedź byś zaznaczył?

nakaz jazdy w lewo lub w prawo;

zakaz skrętu w lewo i w prawo;

nakaz jazdy z lewej lub prawej strony znaku.

Znak drogowy - nakaz jazdy z lewej lub prawej strony znaku. To bardzo ważna informacja

Przedstawiony w quizie znak drogowy oznacza nakaz jazdy z lewej lub z prawej strony znaku i oznacza się go jako C-11. To cenna informacja, istotna dla każdego kierowcy, który mija go na swojej drodze podczas podróży samochodem. Znak stosuje się po to, by wskazać kierującemu możliwości, dzięki którym bez problemu ominie przeszkodę znajdującą się w jezdni z dowolnej strony, co nie spowoduje zmiany kierunku jazdy, który pierwotnie został obrany. Umieszcza się go w miejscu, w którym jezdnia się rozdziela. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.