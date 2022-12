Kobiety zdecydowanie bardziej narażone na obrażenia i śmierć w wypadkach samochodowych niż mężczyźni. Ten manekin pomoże to zmienić

Z badań Verity Now wynika, że kobiety są o ponad 70 proc. bardziej narażone na obrażenia w wypadkach samochodowych niż mężczyźni. Jednym z czynników, które na to wpłynęły, jest fakt korzystania w testach zderzeniowych głównie z "męskich" manekinów. Teraz może się to zmienić.

