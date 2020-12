Ile kosztuje samochód hybrydowy w Polsce i czy się opłaca? Przegląd ofert 2020

Samochód hybrydowy. Jak to działa?

Samochody hybrydowe to takie, które są wyposażone w dwa rodzaje silników: spalinowy i elektryczny. Głównym założeniem takiej konstrukcji jest oczywiście oszczędność i mniejsze spalanie. Silnik elektryczny ma za zadanie pomagać silnikowi spalinowemu przez co ten będzie zużywał mniej paliwa i emitował do środowiska mniej spalin. Na rynku znajdziemy trzy różne typy hybryd:

pierwsza, czyli Mild Hybrid, polega na zbieraniu energii przez jednostkę elektryczną w trakcie normalnej jazdy, zasilając tylko urządzenia pokładowe i ładując akumulatory. Daje o sobie znać w najmniej ekonomicznej fazie jazdy, czyli przyspieszeniu. Jednostka elektryczna przekazuje wtedy wcześniej zebraną moc do jednostki spalinowej, producenci takich typów hybryd zapewniają, że pozwala to zaoszczędzić około 10% paliwa;

drugi typ to hybryda szeregowo-równoległa . W tym przypadku silnik elektryczny, jeśli tylko jest naładowany działa w pojedynkę, a dopiero mocniejsze uderzenie w pedał gazu daje znak silnikowi spalinowemu do działania. Silnik elektryczny w tym układzie ładuję się podczas hamowania, czym tym samym odciąża układ hamulcowy;

trzecia hybryda to plug-in. Samochody tego typu można ładować na stacjach szybkiego ładowania czy nawet z domowego gniazdka. Samochód taki jest w stanie przejechać około 50 km w mieście na jednym ładowaniu, a potem pobierać mocy z silnika spalinowego.

Samochody hybrydowe - ceny. Ile kosztują hybrydy?

Ceny samochodów hybrydowych są bardzo różne. Wszystko zależy oczywiście od segmentu w jakim plasuje się dane auto i do rodzaju hybrydy, na jaki się zdecydujemy. Na jakie oferty warto zwrócić uwagę?

Toyota Corolla 2.0 Hybrid

Toyota Corolla 2.0 Hybrid hatchback to propozycja idealna zarówno do miasta, jak i na dłuższą trasę. 184 KM zapewnia dynamiczną jazdę i przyspieszenie do "setki" w niecałe 8 sekund. Średnie zużycie paliwa wynosi około 4,7-5,6 l na 100 kilometrów. Toyotę Corollę Hatchback znajdziemy już od 69 tys. złotych. W wersji sedan - od niecałych 72 tys. złotych, natomiast w wersji TS Combi - od 73 tys. złotych.

Toyota Prius

Jedna z najpopularniejszych hybryd na świecie to Toyota Prius, która pali około 3,5 litra na 100 km. Nowa, w wersji prestige kosztuje około 150 tys. złotych. Starsze wersje z drugiej ręki możemy dostać już za 50 tys. złotych.

Kia Rio

Nowa Kia Rio w wersji ze 120 KM można kupić już za około 59 tys. złotych. To miejski samochód z tzw. miękką hybrydą z instalacją 48 V. Po faceliftingu, Kia Rio zmieniła nieco swój wygląd, co jest widocznie szczególnie na przodzie auta. Jednym z unowocześnień jest też ulepszony system nawigacji z ekranem dotykowym i systemem UVO Connect drugiej generacji, czyli zestawem usług cyfrowych.

Kia Rio 2020 facelifting Kia

Mercedes GLE 350

Hybrydowy Mercedes GLE 350 to już znacznie wyższa półka cenowa - za nowy model zapłacimy ok 350 tys. złotych. Czym się wyróżnia? Motor o pojemności 2.0, zasilany olejem napędów, który razem z jednostką elektryczną uzyskuje 320 KM. Dzięki temu przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje jedyne 6,8 s. Akumulator o pojemności 31,2 kWh, pozwala na pokonanie samochodem 90-100 km.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid od zera do 100 km/h potrzebuje 3,2 sekundy – czyli o 0,2 sekundy mniej niż poprzednia wersja. Mniej imponująco wygląda zasięg, który wynosi 50 km w trybie całkowicie elektrycznym. To 700 koni mechanicznych zamkniętych w limuzynie, której ceny zaczynają się niewiele poniżej miliona złotych.

Samochody hybrydowe. Czy to się opłaca?

Stawiając na zmniejszenie emisji do środowiska szkodliwych substancji trudno o miarodajne porównanie cenowe, jest to w końcu inwestycja w przyszłość. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów zakupu samochodu hybrydowego, które poza mniejszą emisyjnością, mogą być dla nas istotne na co dzień. Przede wszystkim, by jazda hybrydą była naprawdę oszczędna, trzeba nauczyć się korzystać w odpowiedni sposób z tego rozwiązania technologicznego - dynamicznie przyspieszać do prędkości przelotowych, przewidywać i efektywnie hamować. Jeśli będziemy korzystać z niej w nieodpowiedni sposób, koszty mogą być wysokie. Pewnych trudności może też dostarczać serwisowanie, bo choć samochody hybrydowe nie są na rynku "od wczoraj", to nadal stanowią jedno z nowszych rozwiązań. Inwestując w hybrydę warto też wziąć pod uwagę to, że tanieją one znacznie wolniej niż ich tradycyjne odpowiedniki, co sprawia, że przy sprzedaży auta odzyskamy najpewniej istotną część poniesionych początkowo kosztów.