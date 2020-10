To najszybsze Porsche Panamera w historii. 700-konna limuzyna już w sprzedaży

Porsche uzupełniło linię nowej Panamery o kolejne odmiany. Mamy hybrydową wersję 4 E-Hybrid, usportowioną 4S i topową Turbo S E-Hybrid, która rozwija moc 700 KM.

REKLAMA

Zobacz wideo

Limuzyna szyta na miarę

Najmocniejszą propozycją w gamie limuzyny ze Stuttgartu jest Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. 4-litrowy silnik V8 biturbo o mocy 571 KM został połączony ze 136-konnym motorem elektrycznym o maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm. Łączna moc systemowa to 700 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 870 Nm. W aucie zamontowano nowy akumulator o pojemności 17,9 kWh, który przełożył się na wzrost zasięgu możliwego do przejechania na prądzie o blisko jedną trzecią.

To samo dotyczy Porsche Panamera 4 E-Hybrid, w której jednostkę elektryczną uzupełnia 2,9-litrowy silnik V6 biturbo (330 KM) co daje moc systemową 462 KM. Ofertę zamyka stricte spalinowy wariant 4S, który osiąga 440 KM.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive Porsche

Sportowe osiągi

Nowa Panamera Turbo S E-Hybrid na sprint od zera do 100 km/h potrzebuje 3,2 sekundy – czyli o 0,2 sekundy mniej niż poprzednia wersja. Prędkość maksymalna wzrosła o 5 km/h, do 315 km/h. Z kolei Panamera 4 E-Hybrid osiąga 100 km/h ze startu zatrzymanego w 4,4 sekundy (-0,2 s), a jej maksymalna prędkość wynosi 280 km/h (+2 km/h).

Hybrydowe trio

Razem z zaprezentowanym niedawno nowym wariantem 4S E-Hybrid o mocy 560 KM po raz pierwszy gama modelu Panamera obejmuje aż trzy hybrydy plug-in, a każda z nich jest dostępna z trzema rodzajami nadwozia do wyboru: limuzyna, Executive (wersja z długim rozstawem osi) oraz Sport Turismo.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive Porsche

Większy akumulator

Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych ogniw pojemność brutto akumulatora została zwiększona z 14,1 do 17,9 kWh, a tryby jazdy zmodyfikowano pod kątem bardziej efektywnego wykorzystania energii. Nowa Panamera Turbo S E-Hybrid oferuje do 50 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym (w cyklu WLTP), a Panamera 4 E-Hybrid - nawet do 56 km.

Ile kosztuje nowa Panamera?

Ceny Porsche Panamera 4 E-Hybrid zaczynają się od 476 tys. zł. Przypomnę, że mamy tu silnik 2.9 V6 biturbo, który ze wsparciem silnika elektrycznego generuje 462 KM, a do 100 km/h przyspiesza w 4,2 s.

Jeden z najpopularniejszych wariantów Panamery, czyli odmiana 4S, startuje z progu cenowego 546 tys. zł. Mamy tu ten sam silnik 2.9 V6, który generuje 440 KM. Mniej od wersji hybrydowej, ale niższa masa skutkuje lepszym przyspieszeniem - 3,9 s do setki.

No i topowa odmiana Turbo S E-Hybrid, czyli 700 KM w czterolitrowym V8 wspartym motorem elektrycznym. Za 924 tys. zł możemy się katapultować w nieco ponad 3 sekundy (dokładnie 3,2 s).

Nowe odmiany Porsche Panamera można już zamawiać, a pierwsze samochody pojawią się u dealerów na początku grudnia 2020 roku.

Porsche Panamera 4S Porsche

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo Porsche