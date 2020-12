Mercedes GLE 350 de - hybryda z silnikiem Diesla i akumulatorem na 100 kilometrów. To się nazywa nowoczesne auto!

Mercedes GLE 350 Coupé Mobile de: dane techniczne

Mercedes GLE 350 de Coupé to kolejna innowacyjna propozycja Mercedesa napędzana hybrydowo, co stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów. Pod koniec 2019 roku trafiła do sprzedaży i wyróżnia się przede wszystkim swoim wyglądem, jest to bowiem SUV o eleganckim nadwoziu typu coupé.

Mercedes GLE Coupé mierzy 4,94 m długości, 2,15 m szerokości i 1,73 m wysokości. Pojemność bagażnika wynosi 655 litrów, a po powiększeniu 1790 l. Oprócz wspomnianej hybrydy model ten występuje w trzech wersjach:

Mercedes GLE 350d 4MATIC Coupe posiadający jednostkę wysokoprężną 3.0 biturbo o mocy 272 KM (600 Nm) współpracującą z 9-stopniową automatyczną skrzynią 9G-Tronic. Napęd 4x4. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6,6 s, natomiast prędkość maksymalna wynosi 226 km/h. Spalanie wynosi średnio 7,5-8,0 l oleju napędowego na 100 km.

Mercedes GLE 400d 4MATIC Coupe tu mamy ten sam rodzaj silnika, co powyżej, tylko wzmocniony do 330 KM (700 Nm). Do osiągnięcia 100 km/h potrzebuje 5,7 s. Maksymalna prędkość wynosi 240 km/h. Średnie zużycie paliwa wynosi 7,5-8,0 l/100 km.

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe, czyli wersja z silnikiem benzynowym. Samochód posiada silnik z turbodoładowaniem o pojemności 3.0 i mocy 435 KM (520 Nm) i napęd na 4 koła. Do setki rozpędza się w 5,3 s, a maksymalna prędkość, którą osiąga to 250 km/h.

Podstawowe wyposażenie Mercedesa GLE 350 de zawiera: skórzaną tapicerkę, deskę rozdzielczą obszytą syntetyczną skórą, system multimedialny MBUX, pakiet integracji smartfonów, 3-strefową klimatyzację, diodowe reflektory matrycowe, asystenta martwego pola, system kamer 360°, cyfrowy kluczyk.

Mercedes Benz GLE 350 de: hybryda z gamy Mercedesa

Mercedes Benz GLE 350 de występuje także w wersji nadwozia typu SUV. Jest wyposażony w motor o pojemności 2.0, zasilany olejem napędowym. Silnik diesla do spółki z jednostką elektryczną uzyskują razem 320 KM (700 Nm). Dzięki temu przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje jedyne 6,8 s, a samochód może rozwinąć maksymalną prędkość rzędu 210 km/h.

Jeśli chodzi o część elektryczną to GLE 350 de otrzymał akumulator o pojemności 31,2 kWh, co po pełnym naładowaniu pozwala na pokonanie samochodem 90-100 km (jednak w takim przypadku prędkość ograniczona jest do maksimum 160 km/h). W trybie hybrydowym spalanie wynosi jedyne 1,1l na 100 km. Cena tego modelu w polskich salonach startuje z pułapu 350 000 zł.

Mercedes GLE 350 de Coupé: cennik

Mercedes każdy swój model dopracowuje do perfekcji. Samochody te odznaczają się wysoką jakością, luksusowym wnętrzem i niezawodnością pod względem technicznym. Innowacyjne i nowatorskie rozwiązania zadowalają klientów na całym świecie. W Polsce nowy Mercedes GLE 350 de Coupé ma cenę bazową na poziomie 373 tysięcy złotych. Wersja 400d startuje z poziomu 396 tysięcy, a AMG 53 od 465 tysięcy.

