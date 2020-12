Tak wygląda przyszłość! Toyota Corolla 2.0 Hybrid - bestseller marki w hybrydowej wersji

Toyota Corolla: hatchback 2.0 Hybrid

Toyota Corolla to jeden z najchętniej kupowanych samochodów w Polsce. W pierwszym półroczu 2020 roku była najlepiej sprzedającym się modelem w naszym kraju. Bardzo dobrze sprzedają zarówno podstawowe wersje benzynowe oraz flagowe odmiany hybrydowe. Toyota Corolla 2.0 Hybrid hatchback to propozycja idealna zarówno do miasta, jak i na trasę. 184 KM zapewnia dynamiczną jazdę i przyspieszenie do "setki" w niecałe 8 sekund. Średnie zużycie paliwa wynosi około 4,7-5,6 l na 100 kilometrów. Corolla Hybrid hatchback została zaprojektowana na platformie TNGA GA-C, dzięki czemu stała się większa od swojej poprzedniej wersji: ma o 4 cm dłuższy rozstaw osi i jest o 4 cm dłuższa. Przy tym wszystkim jest niższa i szersza, co zdecydowanie poprawiło jej proporcje. Rozczarowują za to wymiary bagażnika: jego pojemność to skromne 313 l.

Opinie Moto.pl: Toyota Corolla 2.0 Hybrid 180 KM e-CVT ? spektakularna metamorfoza

Toyota Corolla TS kombi 2.0 Hybrid: przestrzeń i wygoda podróżowania

Toyota Corolla TS kombi 2.0 Hybrid to opcja dla osób, które potrzebują samochodu przestronnego, a jednocześnie prezentującego się elegancko ze sportowym pazurem. To nowa Corolla zapewnia w 100%. Kabina daje dużo przestrzeni - nawet na tylnej kanapie można wygodnie się rozsiąść. Nie odbywa się to kosztem bagażnika, którego pojemność osiąga niemal 600 l.

Dla tej wersji nadwozia przewidziana jest też specjalna opcja wyposażenia Trek, która zawiera mi.in.: 17-calowe felgi aluminiowe, inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, układ detekcji przeszkód, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, przednie i tylne czujniki parkowania, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej, światła główne w technologii LED, spryskiwacze przednich świateł, przyciemniane szyby tylne, cyfrowy prędkościomierz, podgrzewane fotele przednie, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i 7-calowy kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników.

Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid: moc hybrydowego napędu

Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid pozwala na dynamiczną i przyjemną jazdę nie tylko po mieście, ale również na trasie. Zastosowany w niej silnik w porównaniu do klasycznych diesli radzi sobie równie dobrze, a nawet nieco lepiej jeśli wziąć pod uwagę płynność pracy. Pojazd zawdzięcza to zastosowaniu wolnossącej jednostki benzynowej w połączeniu z elektrycznym silnikiem, które w sumie dają niebagatelną liczbę 180 koni mechanicznych pod maską.

SUV-ów nigdy za wiele. Oto Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla 2.0 Hybrid: leasing

Toyota swoje samochody oferuje klientom również na korzystnych warunkach leasingowych. W ten sposób nabyć można także wersję hybrydową. Rata w Leasingu Smartplan za Corollę hatchback rozpoczyna się od 707 złotych miesięcznie, natomiast za Corollę TS Kombi - już od 736 złotych miesięcznie. Aby poznać szczegóły oferty wystarczy wejść na stronę internetową Toyoty lub skontaktować się z konsultantem, lub najbliższym dealerem Toyoty.

