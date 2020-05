Kia Rio po faceliftingu jest miękką hybrydą. Segment B rośnie w siłę

Miejskie samochody segmentu B mają się całkiem nieźle. Choć został zdominowane przez małe crossovery, nadal znajdują wielu nabywców. Kia właśnie pokazała odświeżone Rio czwartej generacji. Facelifting przyniósł ujednolicenie stylistyczne z większymi modelami z koreańskiej gamy, a także zaoferował nowe systemy asystujące oraz multimedialne rodem z aut wyższych klas. Nowe Rio oferuje też tzw. miękką hybrydę z instalacją 48 V.

REKLAMA

Zobacz wideo

Układy napędowe

Rio po faceliftingu po raz pierwszy jest dostępne z układem napędowym typu mild-hybrid (MHEV). Benzynowa jednostka napędowa T-GDi „Smartstream” o pojemności 1 litra generuje 100 lub 120 KM i współpracuje z instalacją 48 V. Dodatkowy moment obrotowy, który generuje silnik elektryczny wpływa zarówno na poprawę osiągów, jak i na zmniejszenie zużycia paliwa. Ponadto, układ napędowy odzyskuje energię podczas hamowania.

Napęd jest przenoszony za pośrednictwem mechanicznej skrzyni biegów wyposażonej w sprzęgło sterowane elektrycznie („clutch-by-wire”), co poprawia wydajność układu napędowego. Skrzynia biegów integruje się z układem napędowym i pozwala wcześniej wyłączyć silnik niż system start-stop podczas toczenia się auta przed zatrzymaniem, co wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.

Kia Rio facelifting 2020 Kia

Nowe benzynowe silniki „Smartstream”

Kia Rio po faceliftingu będzie dostępna również z wcześniej oferowanymi benzynowymi jednostkami napędowymi. Gama silników będzie obejmowała benzynowe jednostki napędowe „Smartstream” – nową litrową 100-konną T-GDi oraz nową 1,2-litrową, wolnossącą o mocy 84 KM.

Multimedia

W nowej Kii Rio znajdziemy ulepszony system nawigacji z ekranem dotykowym. To jeden z pierwszych modeli marki Kia w Europie, który oferuje system UVO Connect drugiej generacji, czyli zestaw usług cyfrowych, takich jak jak informacja o ruchu drogowym, prognoza pogody, miejsca użyteczności publicznej (POI), ceny paliw oraz dane na temat dostępnych miejsc parkingowych wraz z ceną i lokalizacją.

Kia Rio facelifting 2020 Kia

Rio jest wyposażone w większy 8-calowy ekran dotykowy. Nowy system oferuje również łącze Bluetooth z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń mobilnych – jednego jako telefon obsługiwany przez zestaw głośnomówiący i z dostępem do multimediów i drugiego wyłącznie do korzystania z multimediów. Rio wyposażone w nowy 8-calowy ekran dotykowy oferuje także bezprzewodowe połączenia Apple CarPlay i Android Auto. Oznacza to koniec plączących się kabli.

Odświeżona stylistyka nadwozia

Rio po faceliftingu zyskało nowy przód, który ma teraz bardziej zadziorny charakter. Wciąż ma rozpoznawalną osłonę chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa, ale węższą niż dotychczas, dopasowaną rozmiarami do osadzonego niżej i szerszego zderzaka. Niektóre wersje po faceliftingu są wyposażone w nowe, w pełni LED-owe reflektory ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej.

Kia Rio będzie dostępna w dwóch nowych kolorach nadwozia do wyboru – Szary Perennial i Niebieski Sporty. W sumie, w zależności od wersji wyposażenia i od rynku, do wyboru jest dziewięć kolorów nadwozia. Do odświeżonego Rio Kia oferuje również nowe, ośmioramienne, 16-calowe obręcze kół z lekkich stopów.

Kia Rio facelifting 2020 Kia

Nowsze wnętrze

W kabinie odświeżonego Rio wprowadzono kilka modyfikacji. przede wszystkim zastosowano lepszej jakości materiały, aby poprawić ogólną jakość wykonania. Najbardziej widocznymi zmianami są nowy 8-calowy panoramiczny ekran dotykowy oraz 4,2-calowy wyświetlacz między zegarami.

Bezpieczeństwo

Odświeżone Rio może być wyposażone w liczne najnowsze, zaawansowane systemy asystujące, takie jak system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, pojazdów i rowerzystów (Forward Collision-Avoidance Assist – FCA), asystent utrzymania pasa ruchu (Lane Keeping Assist – LKA), system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy (Driver Attention Warning – DAW) i system monitorowania martwego pola w lusterkach (Blind Spot Collision Warning – BCW).

Odświeżona Kia Rio trafi do sprzedaży w Europie w trzecim kwartale 2020 roku. Ceny modelu poznamy prawdopodobnie po wakacjach.

Kia Rio facelifting 2020 Kia