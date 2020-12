Ranking samochodów plug-in: najlepsze auta z napędem hybrydowym

Samochody hybrydowe plug-in. Czym się charakteryzują?

Decydując się na zakup samochodu hybrydowego wybieramy rozwiązanie, w którym ładowanie baterii następuję tylko w czasie jazdy. Dzięki zastosowaniu technologi plug-in, hybrydę możemy ładować podłączając samochód wtyczką do sieci. Co więcej, można wykorzystać do tego zwykłą domową sieć, jednak w tym przypadku potrwa to znacznie dłużej niż z wykorzystaniem stacji szybkiego ładowania o zwiększonej mocy.

REKLAMA

SKODA SUPERB - SPRAWDZAMY CO POTRAFI NAJWIĘKSZA LIMUZYNA SKODY!

Jako główna zaleta samochodów z napędem hybrydowym typu plug-in wskazywana jest przede wszystkim niskoemisyjność. W zależności od decyzji kierowcy, samochód może stać się w pełni elektryczny i jeździć bardziej ekologicznie. Napęd w tego typu autach może pracować w różnych trybach, np. całkowicie automatycznym (auto) czy maksymalnego wykorzystania mocy obu silników (power). Wśród wad hybryd tego typu wskazuje się jednak większe zużycie prądu niż zwykłe samochody elektryczne i większe zużycie paliwa niż samochody tylko spalinowe, na co wskazuje m. in. niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe.

SKODA SUPERB - SPRAWDZAMY CO POTRAFI NAJWIĘKSZA LIMUZYNA SKODY!

Szykuje się hybridgate? Poziomy emisji CO2 w hybrydach plug-in znacznie wyższe od deklarowanych

Samochody hybrydowe Plug-in 2020. Jaki model wybrać?

Skoda Superb IV Plug-In Hybrid

Hybryda typu plug-in od czeskiego producenta dysponuje silnikiem spalinowym o mocy 156 KM oraz jednostka elektryczna zapewniająca 115 KM. Skoda deklaruje zasięg tego auto w trybie bez emisyjnym do 62 km. Warto zaznaczyć, że czas ładowania tego samochodu ze zwykłego gniazdka zajmuje około pięciu godzin. Cena? Od około 148 tys. złotych.

SKODA SUPERB - SPRAWDZAMY CO POTRAFI NAJWIĘKSZA LIMUZYNA SKODY!

KIA Ceed Kombi Plug-in Hybrid

Południowokoreański koncern KIA wypuszcza na rynek coraz więcej samochodów elektrycznych bądź hybrydowych. Jednym z nich jest KIA Ceed Kombi w wersji hybrydowej plug-in. To rodzinny, pojemny samochód z silnikiem o mocy łącznej 141 KM, który zapewnia kierowcy 10 sekund do „setki”. Kia Ceed w tej wersji ma zasięg do 60km, korzystając wyłącznie z jednostki elektrycznej. Cena tego modelu to prawie 128 tys. złotych.

Rynek samochodów hybrydowych i elektrycznych w 2020 r.

Volvo XC60 T8 AWD

Volvo XC60 T8 AWD to plug-in’owa wersja jednego z najpopularniejszych SUV’ów w Poslce. Ten szwedzki produkt znacząco różni się od poprzednio wymienionych w zestawieniu pojazdów. Choć nadal istotne są tu rozwiazania ekologiczne, to mamy tu również więcej mocy. We wnętrzu tego modelu można znaleźć potężne 317 KM silnika benzynowego oraz 87 KM z jednostki elektrycznej, które razem mają zapewnić nie tylko komfortową jazdę, ale też świetne przeżycia. Ten ponad dwu tonowy samochód jest w stanie osiągnąć 100km/h w przeciągu około 5 sekund. Warto również dodać, że na samym silniku elektrycznym jest w stanie przejechać około 40 km. Volvo XC60 T8 AWD kupimy za około 280 tys. złotych.

SKODA SUPERB - SPRAWDZAMY CO POTRAFI NAJWIĘKSZA LIMUZYNA SKODY!

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo to samochód z naprawdę wysokiej półki, za który musimy zapłacić około milion złotych. Co się w nim kryje? Łączna moc o wartości 680 KM, odrobina ponad 3 sekund do „setki”. Według producenta, spalanie na poziomie 3l na 100 km, przy rozpoczęciu jazdy z naładowanymi bateriami. A co z zasięgiem? Tu nie będzie już tak imponująco, bo około 50 km.

SKODA SUPERB - SPRAWDZAMY CO POTRAFI NAJWIĘKSZA LIMUZYNA SKODY!