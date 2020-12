Michelin Alpin 6. Innowacyjne opony, które są cały czas jak nowe!

Opony Michelin Alpin 6 i ich technologia

Michelin w swój flagowy model opon zimowych włożyło tyle technologii, że aż ciężko uwierzyć, że można tyle zmieścić w zwykłej oponie. Opony Alpin 6 są poprawioną wersją Alpin 5. W porównaniu do poprzedniego modelu tej serii, udało się między innymi skrócić drogę hamowania o 6%, a na śniegu o 8%. Poprawiono też komfort osób w pojeździe poprzez wyciszenie emitowanych dźwięków przez oponę, jak deklaruje producent. Za te wyniki odpowiada między innymi użycie dwóch mieszanek gum.

Pierwsza to standardowa mieszanka Michelin, natomiast po jej starciu, wyłania się mieszanka Traction Booster Compound, która pozwala zachować odpowiednią przyczepność podczas jazdy po ośnieżonych drogach. Jest to część systemu Evergrip, który odpowiada za utrzymaniu wydajność opony Alpin 6 w momencie, gdy jest ona zużyta. Inną innowacja jest zastosowana w lamelach. Są one w kształcie kropli wody, co oznacza, że wraz ze zużyciem bieżnika, rozszerzają się one co pozwala zachować odpowiednią przyczepność. Głównymi zaletami tego produktu są długa wytrzymałość, wysoka wydajność aż do zużycia i bezpieczeństwo, które w przypadku opon jest kwestią kluczową.

Michelin Alpin 6 opinie

Opony Alpin 6 zadowoliły i spełniły oczekiwania wielu kierowców. Opinie użytkowników są najczęściej pozytywne. Jako ich zalety wskazywane są między innymi ich przyczepność oraz uniwersalność, szczególnie przy dużych prędkościach i w warunkach błota pośniegowego. Minus? Dość wysoka cena, choć trudno traktować to jako wadę, kiedy kierowcy podkreślają, że są warte swojej ceny. Wbrew deklaracjom producenta, pojawiają się również komentarze podkreślające głośność tego typu opon.

Koszt opon Michelin Alpin 6

Opony Michelin Alpin 6 w zależności od rozmiaru i sklepu kosztują od 250 do 800 zł. Przykładowe ceny to np:

za opony Michelin Alpin 6 185/50 R16 81 H możemy zapłacić od 460 do 590 zł za sztukę;

za opony Michelin Alpin 6 195/50 R16 88 H ok 540 zł za sztukę;

za opony Michelin Alpin 6 185/65 R15 92 T od 330 do 440 zł za sztukę.

Na podobnym poziomie cenowym zakupimy opony marki Continental, Goodyear czy Dunlop. Jeśli szukamy produktów z niższej półki cenowej, powinniśmy rozejrzeć się za oponami marki Kormoran, Dębica czy Imperial.