TOP 5 Sedany 2020 - Najlepsze modele w klasycznej wersji nadwoziowej do kupienia w Polsce

Najlepszy sedan, czyli zalety

Mimo iż na przestrzeni ostatnich kilku lat na polskich drogach dominują auta typu SUV, nie oznacza to że sedany straciły na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu to właśnie modele z tego typu nadwoziem wiodły prym. To właśnie sedan kojarzy się z luksusem - nie bez kozery bowiem zwany jest często limuzyną. Choć tego rodzaju modele bronią się same, postarajmy się zwrócić uwagę na kilka podstawowych zalet pojazdów z takim nadwoziem:

synonim dobrego stylu i elegancji

klasyczne, lecz także niezwykle uniwersalne rozwiązanie

wygodne oddzielenie wnętrza od sporego bagażnika

duża różnorodność modeli oraz dostępność luksusowych elementów wyposażenia, a także wersji silnikowych

Sedan vs inne typy nadwozia, czyli cenna różnorodność

Sedan to niezwykle uniwersalne rozwiązanie, lecz warto również spojrzeć na samochody z innym typem nadwozia. Czym zatem będą się one charakteryzowały?

Hatchback - kompaktowy i przestronny równocześnie. Tego typu auta mają niewielkie rozmiary, zwartą bryłę, dużą przestrzeń w kabinie pasażerskiej i dość mały bagażnik, który jednak z powodzeniem można powiększyć, składając oparcia kanapy. Hatchback to idealny pojazd do miasta. Kombi - wygodny i praktyczny. Łączy w sobie zarówno dużą przestrzeń z przeznaczeniem do komfortowego podróżowania dla pasażerów, jak i niezwykle pojemny bagażnik, który również można powiększyć. To idealny model do podróżowania. Liftback - to połączenie sedana i kombi. Elegancka sylwetka to aspekt zbliżający je do sedanów, bardziej pochylona szyba daje jednak większe możliwości przewozowe, co sprawia, że uda się nim podróżować prawie jak kombi. VAN - zdecydowanie pojemniejszy. Można by powiedzieć, że to najlepsze rozwiązanie dla rodzin z większą liczbą dzieci lub po prostu osób, które lubią podróżować z przyjaciółmi - pomieszczą siedem, a nawet dziesięć osób. Duża ładowność bagażnika oraz wygodna pozycja podczas jazdy to niewątpliwe atuty. SUV - usportowiona terenówka. Bardzo popularny rodzaj nadwozia ostatnimi czasy i nic w tym dziwnego, bowiem oprócz ładnego designu, samochody tego typu mają niezwykle "pomocne" wyposażenie, dzięki któremu kierowca będzie w stanie poradzić sobie w najtrudniejszych warunkach (np. napęd na cztery koła).

Jak widać, różnorodność typów nadwozia sprawia, że każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie. To właśnie jest piękne w świecie motoryzacji. Producenci są w stanie zaspokoić niemalże najwybredniejszego klienta, ważne jest jednak aby wiedzieć, czego się oczekuje.

Ranking sedan 2020, czyli jakie marki najczęściej kupują Polacy

2020 rok jest szczególnym czasem pod każdym względem. Pandemia koronawirusa odbija się na niemalże każdej sferze ludzkiego życia, nie wykluczając rynku samochodowego. Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w październiku br. spadek liczby rejestracji wyniósł w naszym kraju 14,6 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 roku. W Polsce do końca października 2020. zarejestrowano 335 187 samochodów osobowych, co daje 26,77 proc. mniej niż jeszcze rok wcześniej. Należy jednak podkreślić, że tendencja zniżkowa w tym zakresie dotyczy całej Unii Europejskiej - w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku daje to wynik - minus 26,8 proc.

Mimo iż rzeczywistość nieco się zmienia, zobaczmy jakie marki samochodów osobowych Polacy rejestrowali najczęściej w październiku 2020 roku. Z danych wskazanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dotyczących pierwszych rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t za październik 2020 dokonanych na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC), wynika, że najczęściej wybierane marki to: Toyota, Skoda, Volkswagen, Kia i Renault. Jak to się jednak przekłada na najczęściej kupowane modele? Oto ranking samochodów typu sedan 2020 - najczęściej kupowanych samochodów przez Polaków:

